KrF-leder Knut Arild Hareide og nestleder Olaug Bollestad duellerte på Nordvestlandet tirsdag kveld. På et lukket medlemsmøte i Misjonssalen i Ålesund ventet ca. 250 godt voksne KrF-ere, de fleste trolig i utgangspunktet skeptisk til Hareides ønske om å samarbeide med venstresiden.

Likevel viser uoffisielle tellinger fra det lukkede møtet at de 20 talerne fordelte seg ganske likt i støtten til henholdsvis partileder Knut Arild Hareide, som ønsker å sjekke ut muligheten for å danne regjering med Ap og Sp, og nestleder Olaug Bollestad, som peker på Solberg-regjeringen.

En tilhører mente det 12–9 i favør av Bollestad, mens en annen talte 11–9 for å gå i retning Solberg-regjeringen. Bare én av de 20 talerne tok til orde for at KrF fortsatt skal være i opposisjon, slik KrFs eneste stortingsrepresentant fra Møre og Romsdals, Steinar Reiten, går inn for.

– Ja, det ble jevnere enn jeg trodde, sa Hareide etter medlemsmøtet i det tradisjonelt blått orienterte KrF-fylket.

– Men det blir en spekulasjon å si noe sikkert om stemningen i Møre og Romsdal ut fra dette medlemsmøtet, la Hareide til.

Også fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll, som selv foretrekker Solberg-regjeringen, var forbauset over stemningen på møtet.

– Ja, jeg var litt overrasket over hvor mange som støttet Hareide, sa Frisvoll.

Blått flertall – foreløpig

Møre og Romsdal KrF skal sende 12 delegater til KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november. I alt 190 delegater skal ta stilling til om KrF skal felle Solberg-regjeringen og eventuelt innlede samtaler med Ap og Sp om et mulig regjeringssamarbeid.

Et flertall – 7 mot 5 – av de foreslåtte utsendingene fra Møre og Romsdal til det ekstraordinære KrF-landsmøtet vil inn i Solberg-regjeringen, viser en gjennomgang Sunnmørsposten har gjort. Den er basert på et forslag på delegater som Arbeidsutvalget (AU) i Møre og Romsdal KrF har laget.

Fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll sier at delegatforslaget fra arbeidsutvalget ikke er endelig og kan bli endret på det ekstraordinære fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal KrF lørdag 27. oktober. Hun sier AU ikke har oversikt over hva de foreslåtte delegatene mener om veivalget, og at de er valgt utelukkende ut fra en geografisk og kjønnsmessig balanse i fylket.

– Jeg tror faktisk at forslaget på delegater blir endret på fylkesårsmøtet. Dette er ikke avgjort, sier Frisvoll.

Populær Hareide kan avgjøre

Frisvoll er en markert motstander av å gå mot venstre, men var sterk i rosen av partilederen fra talerstolen under det lukkede møtet.

– Jeg sa på møtet at Knut Arild er en knalltøff leder som tør å starte og løfte frem en slik debatt i en situasjon der KrF ligger lavt på målingene. Jeg er kledd i rødt i dag, men stemmer blått, men jeg vil uansett være lojal mot det partiet lander på til slutt, sier Frisvoll.

Hun tror Hareides sterke posisjon i partiet kan få mange av dem som er usikre i veivalget til å bikke i hans favør.

– Vi er veldig glad i Knut Arild i KrF, sier Frisvoll.

– Kan han fortsette som leder hvis han ikke får viljen sin?

– Ja, det kan han, sier Frisvoll.

– Et kjempeproblem å felle Solberg-regjeringen

Flere av dem som var uenige med Hareide var svært tydelig i sin motstand.

– Det blir et kjempeproblem for partiet om vi feller Solberg-regjeringen, sier Knut Støbakk, gruppeleder for KrF i fylkestinget.

KrF-medlem Ingebjørg Kesseboom tok også ordet på møtet og var klar på at KrF ikke må felle Solberg-regjeringen.

– Jeg vil melde meg ut av partiet hvis det skjer, men det våget jeg ikke si på møtet, sa hun til Aftenposten etterpå.

– Hvorfor vil du melde deg ut?

– For meg blir det helt galt å ha en statsminister som ikke støtter Israel. Jeg så et bilde av Jonas Gahr Støre på Utøya der han sto ved siden av et plakat der det sto at Israel skal boikottes.

– Men Ap vil ikke boikotte Israel?

– Nei, men Ap må ta klar avstand fra slike grove paroler i AUF. Det gjør de ikke, sier hun.

– Vi risikerer å få mange utmeldinger hvis vi samarbeider mot venstre. Vi har ikke noe felles sjel med Arbeiderpartiet, sier leder i Kristiansund KrF Annicka Indergård

Hareide, Bollestad og 2. nestleder Kjell Ingolf Ropstad reiser for tiden landet rundt på medlemsmøter for å overbevise medlemmene om sine respektive syn. De to nestlederne er uenige med partilederen i samarbeidsspørsmålet.

Tirsdagens møte i Ålesund var det femte i rekken etter møter og dueller i Vennesla, Stavanger, Trondheim og Bergen.