VG: Trond Giskes samboer hardt ut mot Ap-leder Støre

VG siterer lørdag fra en e-post de har fått tilgang til som skal være sendt fra Njie 24. januar. VG skriver at e-posten er sendt til både Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng.

Støres rådgiver Camilla Ryste opplyser til Aftenposten at e-posten ikke er sendt til partilederen, men til partisekretær Stenseng. VG endret senere sin sak.

I e-posten skriver Njie, ifølge VG, om prosessen hun opplever de er utsatt for. Njie selv har ikke villet kommentere saken overfor avisen.

«Prosessen i partiet har vært en like stor påkjenning for Trond og meg, som det ekstreme og ensidige trykket fra pressen. Prosessen har vært uforutsigbar, tilfeldig og ensidig til det absurde, med fullstendig mangel på rettsprinsipper», skriver hun, ifølge VG.

Mener Støre ofret «grunnleggende prinsipper»

I løpet av julen tvilte Jonas Gahr Støre seg frem til at han ikke lenger hadde tillit til nestleder Trond Giske. Bakgrunnen var at det kom flere varsler om Ap-nestlederens oppførsel overfor kvinner, og at undersøkelser styrket tilliten til varslerne.

Giske trakk seg i starten av januar som nestleder for Arbeiderpartiet.

E-posten er sendt 24. januar, da Giske fikk beskjed om at Støre hadde bestemt seg for å konkludere i varslersakene knyttet til Giske dagen etter.

Det er også samme dag som Trond Giskes advokater sendte brev hvor de advarte Støre.

«Vi finner det uansett svært uheldig at AP legger opp til å konkludere hver enkelt sak på torsdag, uten at Trond Giske har fått mulighet til å redegjøre for sin versjon i hver av sakene», skrev advokatene kvelden før konklusjonen ble lagt frem.

Njie skriver at Giske har beklaget ting han har gjort, som har vært feil. Hun kritiserer også Støre for å velge den «lettvinte løsningen» og «ofre grunnleggende prinsipper i behandlingen av sakene for selv å komme godt ut av det».

Hun kritiserer også Støre direkte og påpeker at Giske har vært sykmeldt, og ikke har kunnet sette seg ned å skrive tilsvar, finne vitner og bevis der «Jonas allerede har konkludert i mediene».

«Jeg regnet ikke med at Jonas hadde en så primitiv forståelse av menneskesinnet, at han ville presse frem en kontradiksjon mens Trond var syk», skriver Njie i e-posten, ifølge VG.

Støre forsvarer prosessen

Ap-leder Jonas Gahr Støre sender følgende kommentar til Aftenposten, via sin rådgiver:

«Jeg har forståelse for den krevende tiden Trond Giske og hans samboer har vært gjennom etter at Arbeiderpartiet mottok varsler og har behandlet dem internt i partiet. Jeg har i flere sammenhenger gitt utførlige svar om måten varslene er behandlet på, vurderingen av spørsmål om tillit og at vi etter å ha fått sakene grundig opplyst hadde grunnlag for å lukke dem 25. januar. For Arbeiderpartiet er punktum satt og det har sentralstyret sluttet seg til. Utover det har jeg ikke kommentarer til e-posten Haddy Njie har sendt til partisekretæren.»