Fra 2009 til 2017 har politikere fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og SV vært representert i Stortingets presidentskap, som siden 2013 har vært ledet av stortingspresident Olemic Thommessen.

Presidentskapet har det øverste ansvaret for Stortingets byggeprosjekt, som fra 2011 til 2018 har vokst fra å være et mindre renovasjonsprosjekt anslått til 70 millioner kroner til et svært omfattende byggeprosjekt som nå har en antatt kostnadsramme på 2,3 milliarder kroner.