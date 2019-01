En Venstre-kilde som har deltatt i møter på Granavolden, gir uttrykk for stor frustrasjon over at KrF ikke deltar mer aktivt i kampen for klima og miljø i forhandlingene. Vedkommende mener Venstre må dra lasset alene i kampen mot blant annet Frp.

KrF lanserte i september en plattform hvor klima var viktig, men det er satsing på barnefamiliene og mot sorteringssamfunn KrF har flagget høyest i forhandlingene.

Regjeringsforhandlingene på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland går inn i sluttfasen.

Ifølge sentralt plasserte kilder ligger det ikke an til fremleggelse av forhandlingsresultatet i helgen, slik særlig Høyre har ønsket. Det største regjeringspartiet er samlet til en strategikonferanse på Sundvolden søndag og mandag.

Når et utkast til avtale foreligger, skal den behandles av de fire partienes relevante organer. Det er ventet at dette skjer tidligst mandag.

Klimaprofilen

Et sentralt tema er den nye regjeringens klimaprofil. Venstre har ønsket seg en skjerpet miljøprofil.

– Jeløya-plattformen er laget på helt annen kunnskap. Den er utdatert ut fra den siste rapporten fra FNs klimapanel. Vi må skjerpe kravene i lys av den rapporten, og vi må ha virkemidler for å nå målene, sa Venstre-leder Trine Skei Grande Grande i et intervju med NTB i desember.

Men det å skjerpe klimaprofilen under arbeidet på Hadeland, skal ha gått tregt.

Flere kilder i Venstre har sagt at partiet har gjort det klart at partiet må ha gjennomslag i miljø- og klimapolitikken, for å forsette i regjering.

På den andre siden innrømmer Venstre-folk at det ikke vil være mulig å bryte ut om formuleringene stort sett er de samme som dagens erklæring.

Hans O. Torgersen

Frustrert over KrF

Da KrF diskuterte regjeringsforhandlingene på sitt landsstyremøte 10. november, var klima et gjennomgangstema i diskusjonen.

– Vi må ta vår del av ansvaret for å nå 1,5-gradersmålet på klima, der Norges utslippskutt hovedsakelig tas hjemme, heter det i KrFs landsstyreuttalese: Sammen for et varmere samfunn.

Men KrF skal ikke ha kjørt frem klima som en førsteprioritet, men mer opptrådt som haleheng til Venstre.

KrF kritisk til Venstre

En sentralt plassert kilde i KrF uttrykker forståelse for at Venstre kan føle at de må ta hovedkampen på dette området, men svarer med å påpeke at forhandlerne i KrF føler at de må gjøre det tilsvarende på bistandsområdet.

Venstre, som på pollofpolls gjennomsnittet av meningsmålingene har vært over sperregrensen to ganger siden april, sliter med profileringen i regjeringen.

Venstres miljøpolitiske talsperson Ketil Kjenseth gikk før forhandlingene i et intervju med Aftenposten høyt på banen med klimakrav som å øke det norske 2030-målet til minst 45 prosent kutt innenlands, for å nå målet om at Norge skal være et nullutslippssamfunn i god tid før 2050.

Flere krav

Listen over konkrete miljøkrav fra Venstre er lang, og dermed fallhøyden stor:

* Gjennomgående CO₂-avgift på 1.000 kroner pr. tonn.

* Teste ut fullskala karbonfangst og -lagring i samarbeid med næringslivet.

* Endre skattesystemet knyttet til letevirksomhet og investeringer på norsk sokkel, blant annet ved å senke friinntekten og fjerne leterefusjonsordningen.

* Permanent vern mot oljevirksomhet i særlig sårbare områder, som Lofoten og Vesterålen, for å nevne noen av dem mange kravene.

Mye av dette vil koste og være til dels tungt å svelge for Høyre og Frp.