Høyre, Frp, Venstre og KrF har sittet i regjeringsforhandlinger i tolv dager. Før de kan legge frem en ferdig regjeringsplattform, skal landsstyrene i alle partiene gå gjennom den og komme med sin anbefaling.

Fredag varslet de partiorganene om at de ikke behøvde å være i beredskap i helgen, men at de kunne bli innkalt fra klokken tolv mandag.

Tidlig søndag morgen ga kilder rundt forhandlingsbordet uttrykk for at det var femti-femti-prosents sjanse for å klare det innen den fristen. En drøy time senere sendte partiene beskjed til sine egne om at landsstyrene likevel ikke skal samles mandag.

Skråblikk fra regjeringsforhandlingene: KrF-rop på sosiale medier: «Gud bevare oss mot djevelskapen»

Høyre håpet på avklaring søndag

– Vi trenger mer tid, melder ett av partiene til Aftenposten.

Opprinnelig hadde Høyre et ønske om å bli ferdige i dag, siden partiet samler stortingsgruppen på Sundvolden. Men den planen var den første som sprakk.

Fredag ga sentrale kilder i ett av sentrumspartiene uttrykk for at de ikke hadde kommet så langt som man skulle ha håpet før Erna Solberg dro på statsbesøk til India i helgen og deretter rett til NHOs årskonferanse, som var på onsdag.

Kan slite med flere kinkige temaer

Alt fra abort, klimatiltak, støtte til barnefamiliene og asylpolikk er vanskelige temaer i forhandlingene. Om det er ett eller flere temaer i innspurten som er spesielt vanskelig, sier de ikke noe om.

Her kan du lese mer om hvilke temaer som splitter partiene: Regjeringsflokene fra A til Å.

Fire partier og bare to år å gjennomføre på

I januar i fjor, da tre av partiene: Høyre, Frp og Venstre, forhandlet frem en plattform på Jeløya, brukte de tolv dager. Da ble de ferdige i god tid før de hadde innkalt troppene i hvert av partiene. I morgen vil det ha gått tretten dager.

I år er det ytterligere ett parti med forhandlingene. Og plattformen de skal legge frem, skal gjennomføres i løpet av to år.

Vanligvis forhandles det om en plattform for fire år. Når man nå kun har to år på å gjennomføre det man varsler i en regjeringsplattform, må det kvalitetssikres at det er mulig. Blant annet av den grunn er flere statsråder enn de som sitter rundt forhandlingsbordet, observert på Granavolden de siste dagene.