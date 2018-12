Det ble ingen tøff konfrontasjon tirsdag kveld mellom opposisjonen og samferdselsministeren om prosessen rundt at britiske Go-Ahead vant anbudet om Sørlandsbanen.

Det store oppgjøret kommer neste tirsdag. Da skal samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) inn på teppet i Stortinget.

– Er du overrasket over at det er blitt så mye bråk rundt tildelingen av anbudet til britiske Go-Ahead?

– Nei, jeg er ikke overrasket over det. Vi ser at dette er drevet av opposisjonspartiene som var imot hele jernbanereformen. De bruker dette som en sak for å vise det. Det forholder jeg meg til, sier samferdselsminister Jon Georg Dale til Aftenposten.

I omkring fem timer debatterte Stortinget tirsdag ettermiddag og kveld samferdselsdepartementets budsjett.

Ikke flertall for gransking

SVs Arne Nævra la frem et forslag om en uavhengig undersøkelse av anbudsprosessen for Sørlandsbanen, men dette fikk bare Ap, Sp og Rødts stemmer. KrF vendte tommelen ned, dermed ble det ikke flertall.

Nævra og andre talere fra opposisjonen viste til følgende forhold som de fremholdt som kritikkverdige:

Til tross for at NSB var bedre på kvalitet på 12 av 15 punkter i Jernbanedirektoratets evaluering, og Go-Ahead var svakere enn NSB og SJ på tre kvalitetspunkter som skulle vektlegges ekstra, vant det britiske selskapet konkurransen.

Samtidig er det kritisert at direktoratet vil hemmeligholde et internt regnestykke der de tre selskapene er veid mot hverandre.

Fulgt kriteriene

– De tingene som er kommet frem i kjølvannet, gjør det ikke inntrykk på deg?

– Jeg legger til grunn at Jernbanedirektoratet har fulgt tildelingskriteriene. Det har vært en prosess som har gitt de selskapene som ble valgt vekk klageadgang. Svenske SJ brukte den i førsteinstans. Det fikk ikke medhold og anket ikke videre. De ser seg ferdig med den saken. Jeg synes det er en indikasjon på at prosessen har vært ryddig, og så kommer jeg tilbake med en grundigere redegjørelse for Stortinget tirsdag, sier statsråden til Aftenposten.

Mye å lære?

– Nå skal dere snart i gang med en ny anbudsprosess, er det ingenting å lære fra denne prosessen?

– Jeg tror helt sikkert at alle involverte kan lære noe av denne prosessen. Både de som har hatt anbudet ute, og de som har lagt inn anbud. NSB er jo et av de selskapene som har bekreftet det. Det vi er opptatt av er at de tildelingskriteriene vi har lagt opp blir fulgt. Det mener Jernbanedirektoratet at det har gjort, understreker statsråden.

– Det har vært kritikk for hemmelighold rundt prosessen. Vil det bli mindre hemmelighold i de neste prosessene?

– Det bør være slik at de profesjonelle aktørene som leverer inn tilbud til staten og som inneholder konkurransesensitiv informasjon, blir unntatt offentlighet. Det er det hjemmel for. Ellers bør vi alltid tilstrebe mest mulig åpenhet.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Politiske signaler?

– Du og din forgjenger er for konkurranse om drift av jernbanen. Utelukker du at dette oppfattes som et politisk signal til de som skulle dele ut anbudet om å finne en konkurrent til NSB?

– Det er ikke gitt noe slikt politisk signal.

– Men kan de formuleringene som er brukt for politisk hold bli oppfattet som et signal?

– Nei, svarer Dale.

Forutsetter at alt er OK

Samferdselsminister Jon Georg Dale gjentok fra Stortingets talerstol at han legger til grunn at anbudsprosessen har fulgt de kriteriene som var stilt for anbudet.

Aps samferdselspolitiske talsperson Sverre Myrli understreket at dette var en sak som en ville komme tilbake til i debatten etter redegjørelsen som Dale holder til uken.