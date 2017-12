Hovedpersonen Carl I. Hagen erkjenner at slaget er tapt.

– Makten rår, sier han til Aftenposten etter den korte debatten i Stortinget. Voteringen skjer utpå formiddagen. Hagen sier at han regner med at flertallet bryter forretningsorden og hindrer at forslaget på ham kommer opp til votering.

Det ble ingen dramatisk debatt da Stortinget i morges behandlet valgene til Nobelkomiteen.

Stortingets visepresident Eva Kristin Hansen (A) satte møtet i Stortinget klokken 09. I diplomatlosjen satt Carl I. Hagen, og første sak var innstillingen fra valgkomiteen om nye medlemmer til Nobelkomiteen.

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi tok opp forslaget på Carl I. Hagen. Han ønsket at det skulle voteres over dette separat og gjennom en skriftlig avstemning.

Thommessen presenterte saken

Stortingets president Olemic Thommessen, som leder valgkomiteen i Stortinget, la frem innstillingen. Han understreket at det var viktig at Nobelkomiteen er uavhengig av Regjeringen og Stortinget. Og viste til flertallets forslag, som samlet støtte fra nesten hele Stortinget.

Den eneste representanten som gikk litt utenfor «boken» var Rødts Bjørnar Moxnes.

Han slo fast at Hagen er en politiker som hele tiden har skapt splid og er «spektakulært uegnet» til å sitte i Nobelkomiteen.

Hagen kommenterte det med et smil, og mente det ville bli interessant å se hvordan presidenten legger opp voteringen.

Foreslo kritiker

Han foreslo Fredrik Heffermehl til medlem av komiteen, satt opp mot Carl I. Hagen.

Heffermehl er kjent som en langvarig kritiker av Nobelkomiteens ulike pristildelinger, som han mener ikke ivaretar det som står i Alfreds Nobels testamentet. Moksnes pekte også på dette arbeidet som grunn for forslaget.

Thommessen viste i sin begrunnelse for å stanse Carl I. Hagens kandidatur til det vedtaket som Stortinget gjorde tirsdag. Her heter det:

1. Stortingsrepresentanter og vararepresentanter kan ikke velges til medlemmer av Nobelkomiteen.

2. Stortinget ber presidentskapet utrede om det er andre forhold som det bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som kikke kan velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder avgrensinger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner. Utredningen bør foreligge i løpet av 2018.

I Stortinget sa Thommessen at presidentskapet vil vurdere om folk med lederverv i internasjonale organisasjoner kan sitte i Nobelkomiteen. Den vurderingen skal skje i samarbeid med partigruppene.

Ingen andre tok ordet i debatten.

Slik blir vedtaket

Senere i formiddag skal det voteres, og etter flertallets innstilling blir vedtaket som følger:

Som medlem av Nobelkomiteen for tidsrommet 1. januar 2018–31. desember 2023 velges Berit Reiss-Andersen.

Og til den ledige plassen etter Kaci Kullmann Five, som døde i februar 2017, foreslår komiteen:

Som medlem av Nobelkomiteen for tidsrommet 1. januar 2018–31.12 desember 2020 velges Anne Enger.

Som tre nye varamedlemmer, som velges for tre år, foreslås Kristin Clemet (H), Inger Skjelsbæk (SV) og Sofie Høgestøl (V).

Dette betyr at Clemet vil møte inntil Frp fremmer en kandidat som ikke er medlem eller vararepresentant til Stortinget.