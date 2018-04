Når Siv Jensen entrer scenen til tonene fra Abbas «Take a chance on me» og mottas med trampeklapp, kan du et øyeblikk lure på om du er på et landsmøte i Venstre. Men en rekke andre ting tilsier at du er det.

Du vet du er på et landsmøte i Venstre når:

1 ... du under debatten om rusreform hører følgende argument: «Jeg jobber med logistikk, og jeg anser veien fra valmue til vene som en veldig ineffektiv supply-chain».

2 ... mannen som har vært på 58 landsmøter – Odd Einar Dørum – er den som girer seg mest opp på talerstolen

3 ... det liberale partiet har et eget avsnitt i dokumentene der de ber deg unngå « ... vitser eller meninger som omhandler medlemmers kjønn, graviditet, etnisitet, religion, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller funksjonsnedsettelse på en negativ måte.»

4 ... omtalen av et Sp-bryllup i Nord-Trøndelag i 2008 fører til et voldsomt raseri.

5 ... du kan få kjøpet en T-skjorte med påskriften «Slik ser en liberal feminist ut».

Solveig Ruud

6 ... det er forslag om 90 endringer og 28 nye momenter i en skoleuttalelse på 75 linjer.

7 ... partiet som ble delt i to på Røros i 1972, er splittet med 102 mot 102 stemmer i en votering om landsmøtet skal prioritere en uttalelse om bærekraftig oljenæring eller fortgang på intercity.

8 ... partiet er så opptatt av å bekjempe fattigdom at det til og med har «differensiert kontingent» med høy sats for yrkesaktive og lav sats for «ikke-yrkesaktive».

9 ... miljøvernministeren blir irettesatt av møtetstyrer for ikke å stemme med «albuen over ørene»

Solveig Ruud

10 ... det legges inn en kort pause der alle skal klemme hverandre midt i en skoledebatt.

11 ... når du hører en kvinnelig delegat skryter av «de perfekte kurvene» sine under landsmøtemiddagen – og det viser seg å være kurvene over dagens solenergiproduksjon fra taket i Bærum

12 ... delegatene er opptatt av alt fra salg av hasj over disk, personvern og forslag om bosetting av «skeive flyktninger» – uten at du ser snurten av Rasmus Hansson.

Solveig Ruud

13 ... du finner et forslag fra Sogn og Fjordane om at det blir «innført ei ordning der tilsette i staten skal ha rett til å ta med seg arbeidsplassen om dei flyttar.»

14 ... gjestetaler og sentrumskamerat Knut Arild Hareide takker partiet for deres innsats for de svake: De uten ryggrad.

15 ... partiet er så for åpenhet at pressen har til gang utsendte taletips til delegatene: «Bruk: overdrivelser, autoritet, kontraster, provokasjoner, stillheten.» og legger til at det sjelden lønner seg å «være fornærmet og/eller sur på talerstolen».

16 ... en popcornspisende utdanningsminister synes forslaget om å forby skolegudstjenester er helt corny.

Stine Barstad

