Borten Moe om trakasserende melding til tidligere Sp-leder: – Et tillitsbrudd i en kameratgjeng

«Vi har lyst på fitta di», het det i meldingen som en lørdagsnatt i februar 2016 tikket inn på tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsetes Messenger-konto.

Meldingen var sendt fra Messenger-kontoen til tidligere statssekretær for Senterpartiet, Morten Søberg, som var på hyttetur i Åre i Sverige med flere profilerte partikolleger. Navarsete har ved flere anledninger sagt at hun ikke tror det var han som sendte meldingen.

Tar oppgjør i Facebook-melding

I ettermiddag har Borten Moe lagt ut en Facebook-melding med sin versjon av saken:

«Vi var 10 stykker på tur til Storlien helgen før påske for to år siden.

Vi var da i oppkjøringen til arbeidet med valgprogram for inneværende stortingsperiode. Turen ble avsluttet søndag formiddag i fred og fordragelighet uten tanke på at noe galt hadde skjedd. Noen dager senere ble det kjent at det hadde gått en uakseptabel messenger-melding fra Facebook kontoen til en av deltagerne til Liv Signe Navarsete. Dette ble kjent etter at Anne Beathe Tvinnereim tok kontakt med Bjørn Arild Gram en gang i løpet av påfølgende uke.»

Da dette ble kjent innså vi alle alvoret i situasjonen av flere årsaker: 1. Innholdet i meldingen er uakseptabel. Ingen skal få en slik melding. 2. Mottageren var Liv Signe Navarsete. Partiet hadde akkurat lagt bak seg en opprivende strid som ikke minst hadde vært belastende for henne og meg. Med historien bak, settingen meldingen er sendt fra og mottager er det lett å forstå at dette fort kunne blitt tolket inn i en bredere sammenheng.

Han understreker at kameratgjengen først etterpå ble klar over meldingen.

«Følgelig hadde ingen et forhold til når meldingen var sendt og av hvem.

Jeg forstår svært godt at meldingen oppleves som belastende og krenkende for Liv Signe Navarsete. Ikke minst med tanke på fersk historikk og settingen den kom fra. Hun fortjener en uforbeholden unnskyldning fra den som er i posisjon til å gi den. Etter en uke i norsk offentlighet er det stadig flere som blir dratt ned i sølen. Alle som var på tur heftes ved dette. Ikke minst eier av telefonen. Men også partiet som sådan.»

Rolf Øhman

Jostein Grande: – Alle nekter

En av de som var med på turen var Jostein Grande. Han avviser kategorisk at det var han som sendte Facebook-meldingen. Han sier også at han har snakket med alle tilstedeværende på festen i Storlien og at alle benekter kjennskap til meldingen.

– Jeg har snakket med alle som var til stede, og samtlige nekter for å ha sendt meldingen, sier Grande.

– Betyr det at du mener at det kun er den som sendte meldingen som vet hvem som sendte den?

– Ja, det tror jeg, sier Grande.

– Så det er én som lyver?

– Ja, det er én som snakker usant, ja.

– Og jo lengre tid det, går jo vanskeligere blir det nok for vedkommende å gå over dørstokken og innrømme at det har ham som gjorde det.

– Tror du vedkommende derfor ikke våger å gjøre det nå?

– Jeg frykter det ja, sier Grande.

– Dette er så pinlig, så uhøvelig og så barnslig. I tillegg er det en voldsom belastning for Liv Signe, sier Grande.

– Et tillitsbrudd i en kameratgjeng

«Både som nestleder og som deltager på turen er jeg svært lei meg for dette. Dette er det ingen som fortjener, aller minst Liv Signe Navarsete. Jeg er også skuffet og forbannet over at den ansvarlige ikke har stått frem. I tillegg til en overmoden unnskyldning til Navarsete er dette et tillitsbrudd i en kameratgjeng jeg ikke vet hvordan skal håndteres.

Jeg vil bidra med det jeg vet og kan, og oppfordrer alle andre gjør det samme. Og til slutt; dette er jeg svært lei meg for», skriver Borten Moe.

– Trist og beklagelig at noen sendte en slik melding

Senterpartiets andre nestleder Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim roser Borten Moe for innlegget i kommentarfeltet.

«Takk for fin melding, Ola. Bare for ordens skyld: det var telefonens eier jeg kontaktet først, umiddelbart etter at jeg var varslet om saken, og jeg fasiliterte en dialog før varslingen gikk videre.»

Aftenposten har kontaktet Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes som også var med på hytteturen. Han har ikke svart, men har tidligere sagt til VG:

– Jeg har ikke skrevet denne meldingen og har ingen kjennskap til hvem det måtte være som har gjort det.

Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram var også med på turen til Åre. Han er ordknapp om hendelsen.

– Trist og beklagelig at noen sendte en slik melding den gangen. Jeg kjenner ikke mye til håndteringen av saken, og har ingen ytterligere kommentar, sier Gram.