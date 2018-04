Støre benekter at Giske har fått nytt lederverv

– Trond Giske, som Trøndelag Aps mest erfarne og sentrale politiker, er viktig for prosjektet og vil få et særlig ansvar. I første omgang handler det om å utvikle og konkretisere innholdet i samarbeid med styret, sier fylkesleder Anne Marit Mevassvik i Trøndelag Ap til NTB.

Hun slår fast at styret i Trøndelag Ap er gitt i oppdrag av årsmøtet å konkretisere prosjektet, som hun foreløpig hevder er på skissestadiet.

– Dette skal Trond Giske hjelpe oss med. Han har viktig erfaring og kunnskap, og mange tanker om hvordan vi kan jobbe i Trøndelag Ap for å utvikle vår organisasjon, skriver Mevassvik i en tekstmelding.

– Skal ikke lede

Den avgåtte Ap-nestlederens rolle i det som har fått navnet Idénettverket, ble tema da partileder Jonas Gahr Støre gjestet Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen. Der slo Støre fast at det blir galt å si at Giske skal lede dette arbeidet.

– Det de vedtok i Trøndelag, var å sette i gang et organisasjonsutvalg, sa Støre, som viste til at utvalget er vedtatt og ledet av det nye styret og den nye lederen i Trøndelag Ap, Anne Marit Mevassvik.

– Så det er ikke Giske som skal lede utvalget, men lederen av Trøndelag Arbeiderparti?

– Ja, det er slik jeg oppfatter det, sa Støre, som mener det er naturlig at Giske deltar i dette arbeidet.

– Han har trukket seg som nestleder og han er ikke valgt til nye verv i Trøndelag, framholdt Støre.

– Uklart

I helgen ble det meldt at Giske skulle lede Trøndelag Aps arbeid med å finne tilbake til grasrota. Han har selv ikke besvart NTBs henvendelse om saken tirsdag.

– Jeg gleder meg til arbeidet. Jeg tror det er kjempeviktig at vi ser nøye på oss selv. Når tilliten mellom velgerne og Ap ikke er som den skal være, er det vi som må gå i oss selv. Det er ikke velgerne det er noe feil med, sa Giske til Trønder-Avisa lørdag.

Giske ble ønsket lykke til i sin nye rolle av partisekretær Kjersti Stenseng, som under åpningen på fylkesårsmøtet på Hell lørdag uttalte:

– Jeg vet, Trond, at du er veldig engasjert i dette. Vi trenger erfaringen din og klokskapen din. Det gleder en partisekretærs hjerte at Trøndelag går i bresjen her.

Politisk redaktør i Dagens Næringsliv (DN), Kjetil B. Alstadheim, sa i Politisk kvarter at han oppfatter situasjonen som uavklart.

– Det virker uklart hvilken posisjon han har fått. Inntrykket fra helgen var at han skulle få en lederrolle, sa Alstadheim.