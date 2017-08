Mandag kveld sparkes valgkampen for alvor i gang når partilederne møtes i Arendal til partilederdebatt.

For Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre står mye på spill. I Aftenpostens måling før helgen fikk det svakeste resultatet på noen Respons-måling siden stortingsvalget i 2013.

STEIN BJOERGE

Under åpningen av kommunevalgkampen for to år siden fikk Støre mye oppmerksomhet etter å nærmest blitt parkert i en duell med statsminister Erna Solberg, men klarte å løfte seg mange hakk under partilederdebatten i Arendal.

– Han er i mye bedre form nå. Under en duell med Erna Solberg i forrige uke var han åpenbart godt preppet og han vet hvordan han skal debattere for å få frem Erna Solbergs svake sider. Det blir spennende om han klarer det også i denne debatten, sier politisk redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen.

Hun følger debatten og kommenterer den fortløpende sammen med kollegene i Aftenpodden - kulturredaktør Sara Sørheim og politisk journalist Lars Glomnes.

Her kan du følge Aftenpoddens reaksjoner og kommentarer til partilederdebatten løpende under debatten på NRK1 fra 21.30.

STEIN BJOERGE

Forberedte seg med Vedum

– Utfordringen for Støre ligger i at Arbeiderpartiet har en fallende tendens på målingene, så dette er en viktig debatt for Støre, sier Eilertsen.

Støre har sittet på hytta si utenfor Tvedestrand og forberedt seg til debatt. Da Aftenposten traff ham i en restaurant i Arendal sentrum mandag formiddag, satt han i samtaler med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som lenge har hatt medvind på meningsmålingene.

– Vedum er i godt driv om dagen - vil det synes i debatten?

– Han er best når det ikke gjelder. Vedum gjør det godt mellom de store debattene, gjør mye bra fotbarbeid ute blant velgerne og gjør det godt i programmer som Politisk Kvarter - men i partilederdebattene er det ikke alltid han har klart å hevde seg så godt. Det blir spennende å se om han klarer å markere seg like tydelig i debatten som han har gjort ellers det siste året, sier Trine Eilertsen.

– Reprisene blir ikke like heftige

Valgkampen har den siste uken vært preget av harde ordutvekslinger på borgerlig side etter at innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i en debatt beskyldte Knut Arild Hareide (KrF) for å «sleike imamer oppetter ryggen». Temperaturen mellom de to var så høy at NRK har lagt opp til ny duell mellom Hareide og Siv Jensen (Frp) om norske verdier.

- Reprisene blir jo aldri like heftige. Nå har jo selv Siv Jensen ikke noen interesse av at det blir en sånn «sleike-debatt» etterpå. Men det gir en muliget for Frp til å snakke om innvandring, som ikke ligger an til å bli et stort tema i valgkampen slik det var for to år siden, da vi hadde en flyktningkrise, sier Eilertsen.

– Hareide har ofte markert seg med å komme med morsomme kommentarer i debattene - kan vi vente mer av det?

– Det er jo blitt hans spesialitet, så jeg tar det for gitt at han har forberedt noen morsomme onelinere der han gjerne er litt selvironisk. Men Hareide må også bruke denne muligheten til å være tydelig. Forrige uke hadde han en tøff runde med Frp. Men han må også markere seg overfor Senterpartiet om distriktsvelgerne, sier hun.

«Ny» grønn debattant

– Samarbeidspartneren Venstre sliter fortsatt under sperregrensen på målingene. Hvordan er Trine Skei Grandes mulighet til å heve partiet i kveld?

– Grande er rutinert og pleier å være god i disse debattene. Men det er klart at veldig mye står på spill for Venstre, de har dårlig tid til å klatre over sperregrensen. Utfordringen for Grande i dette selskapet er å få tid nok til å markere Venstre. Nå er det så mye diskusjon som foregår rundt KrF, Frp, Ap, Sp og Høyre, at en del av de mindre partiene som ikke er midt i diskusjonene fort kan forsvinne litt, sier hun.

Mye står og faller på Venstre: Med Venstre over sperregrensen har Erna flertall. Med Venstre under sperregrensen har Jonas flertall

– Et av de andre småpartiene, MDG, stiller med den minst kjente i partilederduoen, Une Bastholm, i debatten. Hvor lurt er det?

– Hun er tydelig og dyktig, men det er klart at for mange av velgerne er hun en veldig ukjent profil. Nå har De grønne brukt fire år på Stortinget til å bygge opp Rasmus Hansson, og det er ham mange assosierer med MDG. Så på en måte er det litt risikabelt av De grønne ikke å bruke ham nå, men samtidig synes jeg det er litt modig gjort å sende Une Bastholm. Det blir spennende å se hvordan hun klarer seg i debatten der oppe i førstedivisjon, sier Eilertsen.

Hun kan bli den ene grønne: Slik vil Une Bastholm endre Norge

– Må vise at han er rødest

Aftenpostens siste partimåling viste at Støre kan bli avhengig av støtte fra enten MDG eller Rødt, som fikk henholdvis tre og to mandater på målingen, for å få flertall. Rødt har ikke alltid sluppet til på partilederdebattene, men i kveldens debatt har Bjørnar Moxnes også fått plass.

– Han har mye å kjempe for - han skimter en plass på Stortinget der fremme. Men da må han overbevise velgerne om at ingen er så røde og gode på forskjeller og arbeidsliv som det Rødt er. Hvis han ikke får snakket om det, er det i grunn litt mislykket, sier Eilertsen.