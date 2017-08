Helsetopper misfornøyde med valgløfter: Ser ikke forskjell på Ap og H

Marit Hermansen er president i Legeforeningen og Eli Gunhild By forbundsleder i Norges Sykepleierforbundet. De krever at politikerne satser minst like mye på eldre og helse som er gjort på samferdsel og vei.

Tilsammen leder de to kvinnene over 140.000 sykepleiere og leger i helsevesenet. Torsdag skal helsepolitikerne diskutere om Norge har verdens beste helsevesen i Arendalsuka.

– Det er stor frustrasjon blant våre medlemmer over valgløftene. De opplever at de strekker seg langt hver eneste dag og er skuffet over hvor lite konkret de to størst partiene er når det gjelder helse, sier Hermansen og By.

De karakteriserer helsepolitikken til de to største partiene slik:

Gode intensjoner

Kraftløs

Manglende investeringsvilje

I en undersøkelsen som Respons har gjort for Aftenposten viste det seg at 4 av 5 mente de ville få samme behandling på sykehus, uavhengig av økonomi og utdanning.

Marit Hermansen synes det er tankevekkende at hver femte innbygger svarer at inntekt og utdanning spiller en rolle.

– Det er faktisk ganske mye når de kommer fra et helsevesen hvor det har vært lik tilgang. Frem til nå har forsikringen vært folketrygden. At hver femte ikke tror det er slik lenger, er urovekkende.

– I dag har en halv million tegnet helseforsikring enten privat eller via jobben. Dette speiler diskusjonen. Men jeg er glad for at vi har et offentlig helsevesen, det er fortsatt mulighet for å berge det.

Marit Hermansen og Eli Gunhild By har fulgt den politiske debatten i sommer og er til stede i Arendal.

Stein Bjørge

Vanskelig å se forskjell

– Når det kommer til stykket kan det være vanskelig å se forskjell på Høyre og Arbeiderpartiet. Begge partiene har gode mål, de vil vi skal bli ledende på e-helse, at det ikke skal være venteliste eller køer, men de er ikke villig til å ta regningen, sier Marit Hermansen.

Hun etterlyser at de to partiene trer frem og lover å satse på helse – med påfølgende midler.

– I perioden som har gått kan man alltid plukke helsesaker som har vært positive, men budsjettet har nesten stått på stedet hvil. Det har ikke vært prioritert.

– Hvor mye bør brukes?

– Jeg vil se samme kurve på helse som på samferdsel. Folk ønsker at helse skal være høyest prioritert. Da må vi kunne forvente å se dette i statsbudsjettet. Helse må øke mer enn andre poster.

Eli Gunhild By, leder for Norsk Sykepleierforbund er ikke imponert over Høyres helsepolitiske tipunktsprogram.

– Det er de samme og fine ordene som de sier hele tiden, men det følger ikke noe økonomi med de ti punktene. Det virker som de ikke ønsker å prioritere. Det koster å øke kompetansen, å styrke IKT og vedlikeholde og bygge nytt, sier hun.

Marit Hermansen etterlyser Arbeiderpartiets betalingsvilje.

– De sier vi skal bli ledende på e-helse. Vi spør: Hvordan skal vi få til det? Hvor mye skal de legge i potten?

Sykepleierlederen snakker med fortvilte sykehusdirektører som har budsjett å forholde seg til, men ikke midler til å investere eller tenke langsiktig.

– IKT er fra steinalderen og mange bygg er kondemnable, sier By.

– De ansatte blir ikke inspirert av å vite at det skal bli bedre om 30 år, repliserer Hermansen.

Ved forrige stortingsvalg lovet Høyre 13 milliarder til helse. Det ble tre milliarder kroner mindre. Både Marit Hermansen og Eli Gunhild By etterlyser tall for neste periode.

– Arbeiderpartiet sier de vil øke skattene og gi mer til helse, er ikke det et signal?

– Folk er villig til å betale mer skatt, men da må politikerne forplikte seg til å bruke mer på helse ved å fortelle velgerne hvor mye, svarer Hermansen.