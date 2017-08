Nær halve Alta gikk i marsj for eget sykehus

7000 mennesker, anslo politiet, et høyt tall i en by med 20.000 innbyggere.

Finnmark har to sykehus, et i Kirkenes og et i Hammerfest, men det holder ikke når vinterstormene feier over Sennalandet mellom Hammerfest og Alta. Det mener i hvert fall svært mange i Alta, som vil ha sitt eget sykehus med akuttmottak og fødeavdeling:

– Sist vinter var veien stengt i 59 dager og kolonnekjørt i 57 dager, sier aksjonsleder Frank Johnny Nilsen i Folkeaksjonen for akuttsykehus i Alta.

Tom Erik Nilsen, Kronstadposten

Partier i indre strid

Sykehussaken i Alta skaper politiske bølger i Finnmark – der Sp er på vei mot et valgskred og Ap faller mye på meningsmålingene.

Alta Ap og Alta Høyre deltok med kraftfulle appeller for sykehuset, selv om de to partienes fylkeslag i Finnmark har vedtak om at sykehusstrukturen i fylket bør fortsette som den er.

Tom Erik Nilsen, Kronstadposten

Grande og Søviknes talte

Venstre-leder Trine Skei Grande og Frp-statsråd Terje Søviknes var de to eneste rikspolitikerne som deltok – begge med klar støtte til nytt sykehus i Alta.

Aksjonsleder Nilsen hadde invitert helsepolitiske talsmenn fra alle partier på Stortinget og var særlig skuffet over at Ap-leder Jonas Gahr Støre og helseminister Bent Høie (H) lot være å dra nordover.

– De lytter ikke godt nok til befolkningen i Finnmark. Jeg synes de undervurderer oss, sier Nilsen.