Giske: Pensjonistene taper 100.000 med Høyres modell

Forutsetningen er at lønnsveksten blir som de fire siste årene, 2014–2017.

Egentlig tror Ap og Giske at lønnsveksten blir noe høyere, om lag 1,5 prosent over tid. I pensjonsforliket ble Høyre og Ap, sammen med den makroøkonomiske ekspertisen, enige om at dette var mest realistisk.

Men fordi Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten har gått ut med tall over hvor mye pensjonistene vil «tape» med Aps justerte modell hvis lønnsveksten blir høyere enn 1,5 prosent, har Ap fått beregnet et tilsvarende mot-regnestykke fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Høyre bruker «gjette-tall»

– Høyres regnestykke bygger på at den økonomiske veksten blir større enn alle tror. I stedet for å ta utgangspunkt i et «gjette-tall», helt i strid med de økonomiske prognosene, har vi fått gjort en beregning på noe mer håndfast: Samme vekst som i de fire siste årene, sier Giske.

– Hvis det skjer – noe som er mer sannsynlig enn ønsketenkningen fra Høyre – vil en pensjonist med 470 000 kroner i pensjon tape 101.000 kroner over levetiden, sier Giske.

I dag reguleres pensjoner med den gjennomsnittlige reallønnsveksten i samfunnet, fratrukket 0,75 prosentpoeng. Men når lønnsveksten er beskjeden, får pensjonister en nedgang i kjøpekraften. Det skjedde både i 2015, i 2016 og i 2017.

Aps foreslo derfor før sommeren en ny modell med årlig regulering som et snitt av forventet lønns- og prisvekst.

– Pensjonistene skal aldri mer oppleve å gå i minus når resten av samfunnet går i pluss, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre da han presenterte forslaget.

– Viktig med trygghet og forutsigbarhet

– Flåttens angrep mot oss bygger på at hvis veksten er veldig høy, vil pensjonistene også få en kraftig vekst, men mindre enn de ville fått med dagens modell, Høyre-modellen.

– Det som er alvorlig, er at hvis det ikke blir så høy vekst, vil pensjonistene kunne oppleve en reell nedgang i kjøpekraften. Ap, Høyre og alle fagmiljøer var enig om at veksten fremover blir om lag 1,5 prosent. Skulle man gjette over eller under, er sannsynligheten for lavere vekst størst, mener han.

Skulle Flåtten og Høyre få innfridd ønsket om større vekst enn de tidligere har antatt, sier Giske dette om konsekvensene:

– Da vil pensjonistene få en veldig god kjøpekraftsutvikling. Men kanskje litt lavere vekst enn med dagens modell. De vil uansett få en ganske kraftig økning i kjøpekraften.

– Det vår modell garanterer er at pensjonistene alltid vil få pluss så lenge lønnstagerne får lønnsvekst, i motsetning til de siste årene. Den tryggheten og forutsigbarheten er grunnleggende for pensjonister som har begrenset mulighet for å skaffe ekstra inntekter, sier Giske.