Kilder: Venstre fortsetter samtalene med Solberg selv om KrF bryter i dag

Saken oppdateres.

Onsdag klokken 14 møtes Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF til nye sonderinger om samarbeid på borgerlig side. KrF-leder Knut Arild Hareide har allerede varslet at ettermiddagens møte trolig blir det siste for KrF.

I så fall må Venstre velge om partiet vil fortsette samtalene med regjeringenspartiene alene, eller om det skal stå utenfor sammen med KrF.

Etter det Aftenposten får opplyst, ser Venstre for seg å gå videre med å snakke med regjeringspartiene selv om KrF bryter.

Dermed kan de to partiene som de siste fire årene har hatt som prinsipp å stå sammen i forhandlinger med Høyre og Frp gå hver sin vei.

Kan inngå avtale om enkeltsaker

Den endelige avklaringen på om Venstre går inn i regjering eller ikke, kan drøye.

Sentrale Venstre-kilder Aftenposten har vært i kontakt med mener det ikke er naturlig å avklare dette spørsmålet før etter at de har sett Solberg-regjeringens budsjett for neste år 12. oktober.

De tror det er lite sannsynlig at partiet i forhandlingene får de nødvendige politiske gjennomslagene og forsikringene som skal til for å gå inn i en mindretallsregjering med Frp.

Et mer sannsynlig alternativ som trekkes frem, er at Venstre inngår en mer begrenset samarbeidsavtale om noen viktige enkeltpunkter.

I forrige stortingsperiode kunne Høyre og Frp danne flertall med bare ett av de to samarbeidspartiene. Men etter høstens valg trenger regjeringspartiene støtte fra både KrF og Venstre for å ha flertall i Stortinget.

Venstre er altså ikke lenger på vippen. Men partiet er på vippen i enkeltsaker, og vil vurdere å inngå en forpliktende avtale om noen viktige punkter, som for eksempel oljeboring i Lofoten og Vesterålen.

Felles middag på Stortinget i kveld

Det ligger an til et nokså langt møte i dag. I 18–19-tiden skal forhandlerne fra de fire partiene samles til en felles middag i komitéhuset på Stortinget, der samtalene foregår.

Om dette blir en «avskjedsmiddag» for Knut Arild Hareide og KrF i samtalene på borgerlig side, er ikke helt avklart.

KrF vil avslutte samtalene hvis og når statsminister Erna Solberg slår fast at hun ikke godtar å kaste Frp ut av regjering for å danne en sentrum/Høyre-regjering. Spørsmålet er om dette skjer i dag eller senere.

Men KrF er ikke interessert i at dette skal trekke ut, fordi partiet allerede har avklart at de uansett ikke vil være med i regjering eller skrive under på en samarbeidsavtale.

Solberg: Gjenstår mye å snakke om

Statsminister Erna Solberg (H) mener det gjenstår mye å snakke om når de fire partiene på borgerlig side møtes til nye samtaler onsdag.

– Vi skal høre tilbakemelding etter at KrF og Fremskrittspartiet har hatt møter internt i løpet av helgen, sier Solberg til NTB.

Selv om Solberg ikke har gitt opp håpet om at samtalene skal fortsette, er hun forberedt på at KrF velger å gå i opposisjon.

– Jeg hører hva de sier om at de skal oppføre seg konstruktivt og vi skal få til ting. Vi må snakke om politiske saker, sier hun.

Venstre-leder Trine Skei Grande er ikke overbevist om at møtet onsdag blir det siste for KrFs del.

– Det gjenstår å se om KrF virkelig går ut, sa hun til NTB tirsdag.