Det ble utfallet av onsdagens møte mellom de fire ikke-sosialistiske partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF.

– KrF er tydelige på at de ikke ønsker å gå inn i samtaler om et regjeringsgrunnlag, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Vårt regjeringsalternativ lyktes ikke, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Vi respekterer det valget KrF har tatt, sier Siv Jensen.

Enige om å snakke om budsjettet

– Den Regjeringen som sitter, kommer til å sitte, og den kommer til legge frem budsjettet, presiserte Solberg.

Hun håper de fire partiene blir enige om budsjettet, som skal legges frem 12. oktober.

– Vi er enige om å snakke om budsjett. Vi har også mye felles gods som vi er enige om at vi skal fortsette å føre videre framover, sier hun.

Venstre fortsetter samtalene

Når KrF takker nei til videre samtaler om enten en samarbeidsavtale eller regjeringsdeltagelse, skiller Venstre og KrF foreløpig lag. De har stått sammen om en samarbeidsavtale de siste fire årene, fra 2013 til 2017.

Venstre fortsetter samtalene. Om partiet lander på å signere en form for avtale, gå inn i regjering eller velger en friere opposisjonsrolle, er fortsatt helt åpent.

Inntil budsjettet er vedtatt, blir det trolig «business as usual».

Satt sammen i drøyt fire timer

Onsdag klokken 14 møttes Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF til nye sonderinger om samarbeid på borgerlig side. KrF-leder Knut Arild Hareide hadde allerede før det drøyt fire timer lange møtet varslet at ettermiddagens møte trolig ble det siste for hans parti.

Ifølge Erna Solberg er hun og Siv Jensen enige om at «døren vår kommer til å stå åpen for begge disse partiene hele neste periode.»

Høyre og Frp regjerer inntil videre uten noen ny regjeringsplattform. De fire partiene er enige om stå sammen om konstitueringen av Stortinget.

KrF vil samarbeide med Regjeringen

Etter samtaler mellom de nåværende regjeringspartiene og samarbeidspartiene på Stortinget onsdag kom statsminister Erna Solberg ut og ga beskjed om at KrF ikke kommer til å delta i de videre regjeringssamtalene.

– Men vi konstaterer at vårt regjeringsalternativ ikke lyktes. Vi ønsker å samarbeide konstruktivt og godt, sier Knut Arild Hareide.

Selv om KrF ikke deltar i videre samtaler om regjeringssamarbeid, gjorde Hareide det altså klart at han ønsker å samarbeide med Regjeringen fra sak til sak.

– Vi ønsker å få til politisk gjennomslag, vi ønsker å samarbeide, sa han.

10 grunner til at Hareide sier nei til fast følge med Solberg og Jensen

Junge, Heiko / NTB scanpix

Ønsker gjennomslag for Venstre-saker

– Det som er viktig for Venstre, er å få gjennomslag for sakene vi har kjempet for i valgkampen, sier Trine Skei Grande, som vil møte Høyre og Frp igjen neste uke.

– Jeg tror de som har stemt på Venstre forventer viktige gjennomslag og å få mer ut av stemmegivningen sin enn at vi går ut av rommet i starten av forhandlingene, sa Grande før møtet.

Da sa hun også at Venstres stortingsgruppe ikke hadde tatt stilling til et eventuelt regjeringssamarbeid med Frp.

– Vi har aldri diskutert om vi skal gå inn i regjering. Vi har diskutert hvordan vi skal manøvrere oss mot en blågrønn regjering. Og så har vi snakket om hvilke saker Venstre skal få gjennomslag for. I dag skal vi snakke om hvordan vi skal forvalte et borgerlig flertall etter valget.

– Du sier hele tiden at det viktigste er å få gjennomslag for politikk. Du får vel mest politisk gjennomslag hvis Venstre sitter i regjering?

– Nå har vi fått veldig mye gjennomslag i perioden vi har bak oss, også, sa Grande.

– Men du ville fått enda mer gjennomslag hvis Venstre hadde vært med i regjeringen?

– Hvilken løsning vi ender opp med nå avhenger av resultatene av samtalene vi nå skal ha.

Dermed går de to partiene, som de siste fire årene har hatt som prinsipp å stå sammen i forhandlinger med Høyre og Frp, hver sin vei.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Må få stor innflytelse om de skal tørre å gå inn

Den endelige avklaringen på om Venstre går inn i regjering eller ikke, kan drøye.

Flere Venstre-kilder gir uttrykk for at de tror det er lite sannsynlig at partiet kan få så stort gjennomslag i regjeringsforhandlinger, at de tør gå inn i mindretallsregjering med H og Frp alene.

Lise Åserud/ NTB scanpix

Kan komme til å kreve noen forsikringer

Et mer sannsynlig alternativ som trekkes frem, er at Venstre inngår en mer begrenset samarbeidsavtale om noen viktige saker.

I forrige stortingsperiode kunne Høyre og Frp danne flertall med bare ett av de to samarbeidspartiene. Men etter høstens valg trenger regjeringspartiene støtte fra både KrF og Venstre for å ha flertall i Stortinget.

Venstre er altså ikke lenger på vippen. Men partiet kan komme til å be om forsikringer i et knippe for dem viktige saker for å opptre konstruktivt som et støtteparti. En eksempel på en slik sak kan være å hindre oljeboring i Lofoten og Vesterålen.

Dette er kanskje det aller viktigste punktet på Venstre-ledelsens «himmel eller helvete-liste» – en intern liste over de største seirene det kan være mulig å oppnå og de verste scenarioene man kan se for seg av tapssaker.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Jensen: Hagen sitter ikke i Frps landsstyre

Frp-leder Carl I. Hagen advarte på aftenposten.no onsdag formiddag sine egne mot å innlede regjeringsforhandlinger med bare Venstre dersom KrF skulle hoppe av.

Men Frp-leder Siv Jensen ga, på vei inn i møtet onsdag, uttrykk for at hun ikke vil lytte til dette rådet.

– Vi hadde fredag møte i vårt landsstyre. Det var et enstemmig landsstyre som ga oss mandat til å sette oss ned og samtale om politiske løsninger, sier Jensen.

– Er Carl I. Hagen representativ for Frps syn?

– Nei, og han er heller ikke med i vårt landsstyre, understreker Jensen.