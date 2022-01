Huitfeldts statssekretær møter Taliban tirsdag

Statssekretær Henrik Thune (Ap) i Utenriksdepartementet har med seg konkrete krav til islamistene som sitter med makten i Afghanistan.

24. jan. 2022 20:30 Sist oppdatert 9 minutter siden

Flere medier har meldt at utenriksminister Anniken Huitfeldt skal ikke treffe Talibans representanter under deres besøk i Norge. Men tirsdag deltar hennes statssekretær i møte med dem.

Én viktig grunn til Taliban-samtaler i Norge, er en akutt fare for ny flyktningstrøm til Europa. Det har Thune (Ap) opplyst til Aftenposten.

Fikk innspill til krav mandag

Han hadde mandag ettermiddag møter med representanter for det afghanske sivilsamfunnet. Da fikk han innspill til krav som bør stilles til de afghanske makthaverne.

Taliban skal også møte representanter fra embetsverket i UD klokken 10.30. Temaet for disse samtalene vil i stor grad være den humanitære situasjonen i landet.

Senere på dagen skal norske humanitære organisasjoner møte Taliban-delegasjonen på Soria Moria hotell i Oslo.

Thune har uttalt til Aftenposten at regjeringen kun vil møte Talibans utenriksminister Amir Khan Muttaqi og justisminister Abdul Hakim Sharie. Thune tar med seg tre UD-diplomater til møtet.

Beryktet lederskikkelse i terrornettverk deltar ikke

På tirsdagens møte vil altså ikke den beryktede lederskikkelsen i Taliban, Mohammed Anas Zadran, være til stede. Zadran går også under navnet Anas Haqqani. Han er i Oslo som seniorrådgiver for innenriksdepartementet.

Hans broren leder et nettverk som har stått bak en lang rekke terrorangrep i Afghanistan. Et av dem var angrepet på Serena Hotel, der Dagbladet-journalist Carsten Thomassen ble drept og en annen nordmann ble såret. Mange har kritisert regjeringen for at den har gitt tillatelse til at Anas Haqqani kom til Norge.

Tirsdag reiser Taliban-delegasjonen tilbake etter tre dager med samtaler i Oslo.