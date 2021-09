SMK-ansatt siktet for ulovlig bruk av regjeringsbolig i over to år

Statsministerens kontor har anmeldt en tidligere ansatt på grunn av mistanke om bruk av en pendlerbolig uten lov. Saken kom opp i forbindelse med Aftenpostens avsløringer.

Regjeringen disponerer en rekke leiligheter i Oslo, blant annet her på Gimle terrasse på Frogner.

29. sep. 2021 13:28 Sist oppdatert 12 minutter siden

En tidligere ansatt ved Statsministerens kontor (SMK) blir etterforsket for uberettiget vinning. Politiet har siktet mannen for grov økonomisk utroskap. Det var VG som første meldte om saken.

Statsministerens kontor (SMK) anmeldte selv forholdet etter Aftenpostens avsløringer om politikernes pendlerboliger. SMK kontaktet politiet da de fattet mistanke om at det var begått lovbrudd.

Oslo-politiet bekrefter siktelsen overfor Aftenposten.

– Vi etterforsker en tidligere ansatt ved Statsministerens kontor for økonomisk utroskap. Det skjer etter en anmeldelse fra Statsministerens kontor, sier seksjonsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt.

Ifølge ham kom anmeldelsen for «noen uker siden».

– Hvordan ble forholdet som førte til anmeldelsen oppdaget?

– Vi ønsker ikke å gå i detalj om sakens innhold av hensyn til etterforskningen. Men jeg kan si at vedkommende har vært samarbeidsvillig, sier Skjold.

Advokat John Christian Elden.

Elden: – Vanskelig familiesituasjon

Advokat John Christian Elden bekrefter at han bistår en tidligere ansatt på SMK som har benyttet en pendlerleilighet uten at han hadde fått tillatelse til det av SMK.

– Min klient erkjenner de faktiske forholdene. Så blir det opp til påtalemyndigheten å ta stilling til om dette forholdet er straffbart, sier Elden til Aftenposten.

– Hvis det skulle bli snakk om en tiltale her, så blir dette derfor mest sannsynlig avgjort ved en tilståelsesdom.

Siktede var i avhør hos Oslo-politiet onsdag.

Elden ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, utover å si at hans klient har stått i en vanskelig familiesituasjon og at vedkommende er langt nede akkurat nå.

Sluttet med umiddelbar virkning

Statsministerens kontor disponerer en rekke leiligheter i Oslo sentrum. Statsråder, politiske rådgivere og statssekretærer kan søke om pendlerbolig hvis de er bosatt mer enn 40 kilometer unna.

De ansatte ved SMK har imidlertid ikke krav på pendlerbolig. Mannen som nå er siktet, var administrativt ansatt der.

Siktede valgte selv å si opp jobben og sluttet nylig med umiddelbar virkning.

Seksjonsleder Rune Skjold i Oslo-politiet ønsker ikke å svare på om siktede har leid ut leiligheten eller disponert den selv. Men han understreker at det legges til grunn at mannen har «hatt et økonomisk utbytte av handlingen».

Politiet håper å kunne ferdigstille etterforskningen innen jul.

– Vi regner med å kunne sluttføre når vi finner ut hvor stort beløp det dreier seg om, sier Skjold.

– Hvor lenge skal dette ha pågått?

– Jeg vil ikke gå i detaljer, men det dreier seg om noen år tilbake i tid.

Skjold opplyser at politiet har sikret seg digitale spor, men vil ikke si mer om hva slags spor dette er. Ei heller fra hvilke plattformer eller hvilket utstyr det er hentet fra.

Rune Skjold leder Seksjon for etterforskning av finans og spesiallovgivning i Oslo-politiet.

Hadde en ledende stilling

Etter det Aftenposten kjenner til, har den tidligere SMK-ansatte selv bodd i leiligheten. Også andre familiemedlemmer har bodd der i perioder.

Den siktede hadde en ledende stilling på SMK og var sentral i tildelingen av pendlerleiligheter til statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere i de ulike departementene. Han hadde derfor god oversikt over hvilke leiligher SMK disponerte og hvilke som sto tomme.

Etter det Aftenposten kjenner til, skal forholdet som er omtalt i siktelsen ha pågått i drøye to år, frem til mars i år. Den ansatte skal ikke ha betalt noen form for leie i denne perioden.

Siden mars skal siktede likevel ha inngått en ordinær leieavtale med SMK for den samme leiligheten som han angivelig ulovlig hadde disponert siden årsskiftet 2018/2019. Vedkommende skal siden ha betalt vanlig leie for den.

Vedkommende eier også en annen bolig, som familien har bodd i tidligere. Denne boligen skal ikke ha vært utleid mens mannen ulovlig skal ha disponert en regjeringsbolig.

På bakgrunnn av markedprisen for utleie av den aktuelle leiligheten, har Aftenposten beregnet at siktede kan ha hatt en økonomisk gevinst på ca 650.000 kroner for å disponere SMK-leiligheten. Beløpet står for Aftenpostens regning og er ikke bekreftet av Oslo-politiet.

Politiet opplyser at man etterforsker siktede for uberettiget vinning etter straffelovens paragraf 391, jamfør 390.

Paragraf 391 omhandler grov økonomisk utroskap og har en strafferamme på inntil seks års fengsel.

Paragraf 390 lyder slik: «Den som handler mot en annens interesser som han styrer eller har tilsyn med, med forsett om å oppnå en uberettiget vinning for seg eller andre eller om å skade, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år».

Det er etter det Aftenposten kjenner til ingen andre siktede i saken.

SMK eier ikke pendlerboligene selv, men leier dem av Statsbygg. I fjor betalte SMK 27 millioner kroner i husleie. Det inkluderer pendlerboligene og deres egne kontorlokaler.