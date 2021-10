Lavrov inviterte Huitfeldt til Moskva

Utenriksminister Anniken Huitfeldt og den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov på Tromsø gravlund mandag kveld.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) ble invitert til Moskva da hun mandag møtte sin russiske motpart Sergej Lavrov for første gang.

NTB-Bibiana Piene

42 minutter siden

– Vi hadde en god og åpen dialog om områder hvor vi vil fortsette og forlenge samarbeidet, sa Huitfeldt til pressen etter møtet.

Der ble hun invitert av Lavrov til å komme til Moskva, noe Huitfeldt bekrefter at hun har takket ja til.

Invitasjonen er den første til et Nato-land siden alliansen tidligere i oktober utviste åtte russiske utsendinger etter anklager om spionasje, noe som har medført en iskald front mellom Russland og Nato.

Tok opp menneskerettigheter

Ifølge Huitfeldt ble temaer som de to landene både er enige og uenige i, drøftet på det knapt 40 minutter lange møtet.

– Fra norsk side tok vi opp menneskerettighetssituasjonen i Russland. Vi hadde også sikkerhetsspørsmål, der vi er uenige, sier hun.

– Men vi ser frem til at vi skal kunne åpne grensene og møte hverandre, føyer hun til.

Tirsdag skal de to diskutere blant annet folk-til-folk-samarbeid over grensene på ministermøtet i Barentsrådet.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) fortsatte diskusjonen med sin russiske motpart Sergej Lavrov over bordet på restauranten Du Verden i Tromsø mandag kveld.

Ikke roserødt

Lavrov har vært Russlands utenriksminister i hele 17 år og regnes for å stå svært nær president Vladimir Putin.

På spørsmål fra norsk presse om hva Russland ønsker seg – og forventer – fra en ny norsk regjering, snakket Lavrov varmt om forholdet over grensen i nord.

– Vi har gjensidig respekt, sier Lavrov, men peker samtidig på at ikke alt er rosenrødt.

– Norge er medlem av Nato. Nato er ikke Russlands venn, de har bestemt seg for å ikke være vennlige, slår han fast.

Hamret løs på Nato

Deretter brukte han flere minutter på å hamre løs mot Nato.

– Nato har omtalt Russland – og Kina – som den største trusselen mot Nato, sier Lavrov, som beskylder Nato og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg for å ville ta verdensherredømme.

– Jens Stoltenberg sier nå at Nato må ta ansvar i hele verden, i Stillehavet og i Latin-Amerika – you name it, sier den russiske utenriksministeren.

I sommer beskrev Stoltenberg på sin side forholdet mellom Nato og Russland som det kaldeste siden den kalde krigen.

– Og selvsagt har vi denne uenigheten med vår norske nabo, noe vi diskuterte åpent og ærlig, sier Lavrov, som ønsker seg et bredere samarbeid med norske forsvars- og utenriksmyndigheter.

– Mange av uenighetene mellom oss er ideologiske. Hvem er nummer én, hvem skal herske over verden. Vi mener at vi må konsentrere oss om det virkelige livet.

Felles historie

Lavrov peker også på at Norge og Russland har mye felles historie.

– Jeg ble veldig rørt da vi la ned blomster ved minnesmerket for sovjetiske soldater her i Tromsø, sier han.

Seremonien på Tromsø gravlund var første gang de to utenriksministrene vekslet håndtrykk.