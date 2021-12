Stortingspresidenten bekrefter: Bedrageritiltalte Liadal får ikke etterlønn fra Stortinget

Stortingets presidentskap har avslått søknaden om etterlønn fra den tidligere stortingsrepresentanten Hege Haukeland Liadal (Ap), bekrefter Masud Gharahkhani.

Stortingspresident Masud Gharahkhani og resten av presidentskapet i Stortinget vil ikke gi etterlønn til bedrageritiltalte Hege Haukeland Liadal (Ap).

NTB

16. des. 2021 16:30 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Saken har vært behandlet i presidentskapet i dag, og det ble besluttet at søknaden om etterlønn fra Hege Haukeland Liadal avslås, sier Gharahkhani til NTB.

Tidligere torsdag erfarte anonyme kilder dette overfor TV 2.

Gharahkhani understreker at en stortingsrepresentant ikke har noe rettskrav på hverken fratredelsesytelse eller etterlønn.

– Selv om Liadal ennå ikke er rettskraftig dømt etter tiltalen, foreligger det et tillitsbrudd ut fra det hun selv har erkjent i saken, sier han.

Stortingspresidenten opplyser at Liadal er orientert om avslaget.

Stortinget anmeldte Liadal til politiet i april 2019. Dette skjedde etter at Aftenposten avslørte at hun gjennom flere år hadde levert falske reiseregninger til Stortinget, fått dekket reiser av privat karakter og blåst opp avstander i kjøregodtgjørelseskrav.

Tidligere stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) i Oslo tingrett der hun er tiltalt for grovt bedrageri av Stortinget.

Rettssaken mot henne startet i november. Hun har erkjent straffskyld for grovt uaktsomt bedrageri, men ikke for grovt forsettlig bedrageri.

I retten la påtalemyndigheten ned påstand om ni måneders fengsel for Liadal. De mener at hun har fått 125.353 kroner for mye utbetalt fra Stortinget. Dommen mot Liadal er ennå ikke klar.