Frp støtter elektrifisering av Wisting-feltet. Er bare mot strøm fra land i nye prosjekter som ikke er med i oljeskattepakken.

Høyre og Frp sørger for flertall for utbygging av det omstridte Wisting-feltet. – Det viktigste for oss er at vi holder olje- og gassproduksjonen så høy som overhodet mulig, sier Sylvi Listhaug (Frp).

Frps leder Sylvi Listhaug holdt appell for strøm-aksjonen utenfor Stortinget.

9 minutter siden

Det kontroversielle feltet ligger 300 km nord for kysten av Finnmark. Det vil bli det nordligste feltet i Barentshavet. Og det skaper politisk strid mellom Ap-Sp-regjeringen og LO på den ene siden, og SV og miljøbevegelsen på den andre siden.

– Kampen mot Wisting blir det neste store oljeslaget i Norge, sier SVs Lars Haltbrekken. Han kaller feltet en «klimabombe». Equinor la planene i skuffen på grunn av manglende lønnsomhet.

Men den gunstige oljeskattepakken snudde opp ned på kalkylene og gjorde feltet lønnsomt. Skattepakken utløper ved årsskiftet, og innen den tid vil Equinor presentere en PUD (plan for utbygging og drift).

Må ha strøm fra land

Hvis regjering og Stortinget deretter gir klarsignal, skal feltet produsere olje i 30 år. Ifølge Equinor er det ikke tilstrekkelig gass i reservoaret til å forsyne feltet med kraft. Elektrifisering med strøm fra land ser derfor ut til å være eneste løsning.

Leder i energi og miljøkomiteen, Aps Terje Lien Aasland, sier at «alternativ til kraft fra land nok ikke er til stede»

– Wisting planlegges utbygd samtidig som vi har strømkrise og utslippene skal ned. Hvordan rimer det med miljøhensyn og klimamålet?

– Vi har sagt at vi skal utvikle norsk sokkel og ikke avvikle norsk sokkel. Det betyr at vi kommer til å legge til rette for ny aktivitet, sier Aasland.

Frp ville forby elektrifisering

For ett år siden la Frps leder Sylvi Listhaug frem et forslag om «..å skrote planene om å elektrifisere sokkel med landstrøm.»

Begrunnelsen var at «strøm fra fastlandet vil få store konsekvenser for norsk industri og landets husstander.»

Når det gjelder utbygging av Wistining-feltet, er Frp imidlertid for bruk av landstrøm. Slik forklarer Listhaug snuoperasjonen:

– Vi er imot elektrifisering. Men prosjektene som selskapene har planlagt skal komme i oljeskattepakken, er med elektrifisering. Hvis vi skal gå vekk ifra det nå, betyr det en lang utsettelse ved at du må gjøre om på alt av tegninger og planer, sier Listhaug.

Det viktigste er «at vi får disse feltene i produksjon slik at vi holder olje- og gassproduksjonen så høy som overhodet mulig», ifølge Listhaug.

– Men fremover mener vi at dette bør stanses. Fordi det er helt feil bruk av strøm og energi. Det gir dyrere strøm for husholdninger og for bedrifter på land. Og det gir heller ingen klimaeffekt globalt sett, sier hun.

– Gassen er grønn

– Så Frp vil gi full gass for mer leting og utbygging i Barentshavet?

– Vi mener vi bør sette alle kluter til for å få ut mest mulig areal. Sånn at vi kan få mer leting, mer funn. Gassen er nå klassifisert av EU som grønn og klimavennlig. Vi ser at de er avhengige av Russland. Det er ikke Europa eller Norge tjent med. Da bør vi gjøre det vi kan for å produsere mest mulig, sånn at vi kan dekke en størst mulig grad av det europeiske behovet, sier hun.

Høyres oljetalsperson Ove Trellevik sier at 30 prosent av de gjenværende ressursene våre er i Barentshavet.

– Får SV viljen sin, er dette starten på avviklingen av den norske petroleumssuksessen, sier Trellevik.

Hvis Norge sier «stopp til ny oljeutvinning, vil den bli erstattet av produsenter som har høyere utslipp fra sin petroleumsproduksjon», ifølge Trellevik.

– Nytter ikke å stenge bare i Norge

– Vi vil utvikle olje- og gassnæringen, ikke avvikle den. Den trenger stabile og forutsigbare rammevilkår. Jeg forventer at Støre-regjeringen følger Solberg-regjeringens linje i dette spørsmålet, sier han.

– Hvor lenge vil Høyre fortsette å lete etter mer olje?

– Hva er alternativet? Det er forbruket som er utfordringen. Norsk sokkel skal være konkurransedyktig på lang sikt, også etter at forbrenningsmotoren er havnet på museum. Det kommer an på hva du bruker oljen til.

– Det blir ikke nedgang før etterspørselen går ned. Det nytter ikke å stenge produksjonen i Norge når andre land bare vil øke sin produksjon, sier Trellevik.