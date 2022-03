Hadia Tajik trekker seg som nestleder i Ap

Hadia Tajik er ferdig som nestleder i Arbeiderpartiet.

Aps Hadia Tajik.

6. mars 2022 18:58 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Hadia Tajik går av som nestleder i Arbeiderpartiet. Det skriver Dagens Næringsliv.

Tajik har meddelt dette i et brev til Aps sentralstyre søndag kveld, ifølge avisen. Bakgrunnen er VGs avsløringer rundt Tajiks bruk av pendlerboliger.

VG har avslørt at hun fikk skattefri pendlerbolig i 2006 etter å ha levert en leiekontrakt hun aldri brukte, for å dokumentere at hun hadde boligutgifter.

Dagbladet har avslørt at Tajik har eid to boliger i samme tidsrom som hun hadde gratis pendlerbolig.

Aftenposten har avslørt at det er uklart om Tajik hadde krav på pendlerbolig gjennom tre måneder i 2019.

«Jeg erkjenner at jeg har gjort både feil og feilvurderinger», skriver Tajik i brevet, ifølge DN.

– Jeg erkjenner og ser at mine handlinger også påfører mine partifeller og partiorganisasjonen både en belastning og skuffelse. Det er mitt ansvar. Jeg ber om unnskyldning for det. Og jeg er kommet til at jeg vil trekke meg som nestleder. Dette har jeg meddelt partileder Jonas Gahr Støre. Nå meddeler jeg det sentralstyret i Arbeiderpartiet, sier Tajik i en kommentar Statsministerens kontor har sendt Aftenposten.

Onsdag gikk Tajik av som arbeids- og sosialminister.

– Jeg vil ikke tillate at feil jeg gjorde for 15 år siden, skal stå i veien for arbeidet mitt i regjeringen, sa Tajik onsdag.

Da var hun klar på at hu ønsket å fortsette som nestleder. Nå later hun altså til å ha ombestemt seg.

– Jeg har nå gått tilbake til Stortinget. Jeg vil jobbe hardt for best mulig gjennomslag for partiets politikk og bidra til partiorganisasjonen vår. Det ser jeg frem til, sier Tajik.