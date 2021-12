Støre presset om strømpriser i Stortinget. Lover kraftfulle tiltak om kort tid.

Nordmenn flest kan vente penger til strømregningene like over nyttår. Økt bostøtte kommer trolig før jul. Det varslet en presset statsminister i Stortinget onsdag.

Høyres Tina Bru presset Jonas Gahr Støre på Stortinget.

8. des. 2021

Jonas Gahr Støre møtte onsdag formiddag i Stortingets spørretime. Da hadde regjeringen timer tidligere presentert nyheter om både økt bostøtte og økt støtte til studenter.

Det var ikke nok for opposisjonen. Høyres Tina Bru og Frps Sylvi Listhaug var raskt ute med kritikk om at dette var for lite.

Støre lover nå en bred løsning med flere tiltak innen kort tid. Han snakket om tiltak til «flere milliarder kroner» og brukte ord som «kraftfull pakke».

– Den er på plass om timer eller få dager, sa Støre. Han understreket senere at ordningen er rett rundt hjørnet.

Han ville ikke gå i detaljer, men sa:

– Det vil være penger som kommer i forbindelse med strømregningen. Disse ordningene skal være brede, sa Støre.

Han sa at når strømregningene kommer over et visst nivå, så vil folk bli kompensert. Han varslet at pengene bør være på folks konto like over nyttår.

Samtidig sa at regjeringen «vil bruke tiden som trengs» for å komme med en større pakke som kan hjelpe strømkundene.

Bru: Har brukt lang tid

Men en kritisk opposisjon kritiserer regjeringen for å være for sen på avtrekkeren.

– Det er rart at regjeringen har brukt så lang tid. Det er merkelig at det ikke var et tema i budsjettforhandlingene i Stortinget, sa Bru. Hun er Høyres finanspolitiske talsperson.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet forhandlet i flere uker med SV før de ble enige om statsbudsjett.

– Totalt handlingslammet

Det var ikke bare Høyre som kritiserte regjeringen.

– Vi står med en totalt handlingsrammet regjering, sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug.

Også Rødts Sofie Marhaug var svært kritisk til regjeringen.

«Som å slukke husbrann med snøballer! Regjeringens strømpakke er så stusslig», skrev hun på Twitter like før spørretimen.

Da var bare deler av regjeringens tiltak kjent.

Hun skrev at staten tjener rundt 11 milliarder kroner i økte inntekter.

«Og så bruker regjeringen 500 millioner på strakstiltak. Er det mulig?!» skrev hun videre.

Venstres Sveinung Rotevatn kritiserte regjeringen for å ha brukt pengene feil i budsjettet. Der brukte de blant annet 3 milliarder kroner på å kutte elavgiften med 6,5 øre i vintermånedene i tillegg til de 1,5 øre Solberg-regjeringen foreslo for hele året. Han mente dette var svært lite treffsikkert.

I tillegg kritiserte han regjeringen for å bruke noe av statens økte inntekter til andre politiske satsinger enn tiltak mot strømprisen.

Sveinung Rotevatn og Jonas Gahr Støre i spørretimen.

Økt bostøtte – trolig før jul

Regjeringen har allerede vedtatt å øke bostøtten én gang på grunn av høye strømprisen. Onsdag varslet regjeringen en ytterligere økning, og økt sosialhjelp til sårbare grupper som ikke får bostøtte.

1.500 kroner ekstra fra desember til mars. I tillegg kommer 150 kroner pr. person som bor i boligen. Tiltaket vil koste 500 millioner.

Det settes av en pott på 100 millioner kroner til sosialhjelpsmottagere, som ikke får bostøtte.

Støre uttalte i Stortinget at «håpet er at bostøtten skal komme før jul». Kommunal- og moderniseringsminister Bjørn Arild Gram var enda litt mer konkret overfor NRK.

– Vi foreslår å øke bostøtten kraftig gjennom vinteren. Det gjør at vi raskt når ut til mange av dem med dårligst råd allerede før jul, sa han. Han varslet også at «vi følger opp gjennom vinteren med månedlige utbetalinger.»

Økt støtte til studenter

Studenter kan søke om et tilleggslån på 3000 kroner for å dekke økte strømutgifter. 1200 kroner av tilleggslånet blir omgjort til stipend.

Tilleggslånet kan gis studenter på universiteter, høyskoler og fagskoler. Voksne elever i videregående opplæring kan også søke. De må dokumentere at de har strømutgifter.

–Allerede i løpet av januar skal tilleggslånet med stipend være tilgjengelig gjennom Lånekassen, og pengene skal utbetales raskt. Det sier forsknings og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Hjelp via strømregningen

Støre varslet at «det kommer en ordning som kommer strømkundene til unnsetning». Han ga flere signaler om at det kommer «penger via strømregningen,» og at de kommer raskt.

Aftenposten vet at utsettelse på utgifter til strøm er blitt diskutert. Signalene fra Støre kunne tyde på en litt annen ordning. Strømselskapene er i hovedsak eid av kommuner og fylker. Sammen med staten eier de samlet sett om lag 90 prosent av produksjonskapasiteten.

Støre var ikke konkret her. Det er også mulig å innføre en makspris på strøm på et normert forbruk. Strømselskapene har mulighet via sine faktureringsprogrammer for å kunne håndtere dette, ifølge en ekspert i DN.