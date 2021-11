Masud Gharahkhani (39) blir ny stortingspresident. Sverre Myrli (50) vrakes.

Iranskfødte Masud Gharahkhani fra Buskerud blir ny stortingspresident. Sverre Myrli fikk ikke vervet. Det skjer etter at Ap-ledelsen nylig har gransket et forhold Myrli hadde til en ung AUF-er på 1990-tallet.

Masud Gharahkhani (39) fra Buskerud innstilles av Ap som ny stortingspresident.

24. nov. 2021 08:48 Sist oppdatert nå nettopp

Klokken 09.00 har styret for Aps stortingsgruppe innkalt til ekstraordinært møte. Ut over partiledelsen og Aps presidentkandidater var det bare noen svært få sentrale personer som visste om den nye presidentkabalen.

Kari Henriksen (66) fra Vest-Agder innstilles som ny fjerde visepresident. Valget blir gjort av et samlet storting i dag eller i morgen.

Dermed har Ap-ledelsen landet en krevende prosess som kan skape uro og misnøye i deler av partiet og fagbevegelsen. Myrli har i mange år vært Aps samferdselspolitisk talsperson. Han har reist mye i landet og har venner og støttespillere i mange fylkeslag, Norsk Jernbaneforbund og LO.

Myrli ble valgt til Stortingets fjerde visepresident så sent som 9. oktober. Etter at Eva Kristin Hansen trakk seg som stortingspresident forrige torsdag, regnet mange med at Myrli ville rykke opp til landets høyeste politiske verv.

I og med at Gharahkhani innstilles som president, måtte Ap også finne en ny kvinnelig kandidat som fjerde visepresident. Ap har to av de seks plassene i Stortingets presidentskap.

Sverre Myrli (51) går fra presidentskapet til et verv i næringskomiteen.

Plettfri vandel

Boligskandalen i Stortinget i høst har preget Ap-ledelsen. De har vært svært opptatt av å finne en person med plettfri vandel som kan lede arbeidet med å gjenopprette Stortingets tillit. Samtidig har de saumfart kandidatenes tidligere liv og virke for å unngå å velge en person som det senere kan reises kritikk mot.

Sverre Myrli hadde som 26-åring et forhold til en AUF-kvinne på 18 år. Vedkommende orienterte partiledelsen i 2017 da Ap kontaktet og kartla AUF-miljøene i ryddearbeidet etter #metoo-sakene.

– Vi var sammen noen måneder. Så gikk vi hver til vårt. Noe mer utover det har jeg ikke lyst å si, sa Sverre Myrli til Aftenposten tirsdag.

Aftenposten har vært i kontakt med kvinnen. Hun har ikke levert noe varsel mot Myrli. Partiledelsen har heller ikke fått noen ny informasjon etter at den innstilte Myrli til fjerde visepresident i oktober.

Takket nei til ny posisjon

I et forsøk på å dempe gemyttene tilbød Ap-ledelsen Myrli å bli fraksjonsleder i næringskomiteen. Myrli har etter det Aftenposten får opplyst, takket nei. Begrunnelsen er at når han ikke har nok tillit i partiledelsen til å bli president, kan han heller ikke ha tillit til å lede fraksjonen i Stortinget.

Ny næringspolitisk talsperson i Ap blir nå Per Vidar Kjølmoen.

Gharakhani ble valgt inn på Stortinget i 2017. Han ledet Aps migrasjonsutvalg som avga innstilling høsten 2018.

Underveis fikk han mye kritikk fra både partifeller og organisasjoner som NOAS og Amnesty International. De mente at han strammet til og la kursen langt i retning av Frp. Han fikk etter hvert så mye hets og kritikk at han skrev på Facebook at han vurderte å trekke seg.

Masud Gharahkhani kom til Norge i 1987 og vokste opp i Skotselv i Øvre Eiker kommune. Han er utdannet radiograf og har arbeidet på Blefjell sykehus.