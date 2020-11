Opposisjonen krever obligatorisk testing ved innreise til Norge

Statsministeren mener det er feil ressursbruk å teste alle som kommer til Norge.

Statsminister Erna Solberg orienterte Stortinget om nye tiltak. Foto: Olav Olsen

5. nov. 2020 12:06 Sist oppdatert nå nettopp

Opposisjonen på Stortinget ønsker seg obligatorisk testing av folk om kommer fra røde land inn i Norge.

Ap, Sp og Frp slo fast fra Stortingets talerstol at de ønsket seg slike tester. Bakgrunnen er at importsmitten øker.

Men regjeringen vil ikke komme dem i møte – ennå.

Frps leder Siv Jensen ønsket de andre velkommen etter og minnet om at Frp foreslo dette alt i august.

Siv Jensen (Frp) vil ha obligatorisk testing av alle som kommer fra røde land. Foto: Olav Olsen

Staten må betale

Aps nestleder Hadia Tajik var i tillegg opptatt av finansieringen av slik obligatorisk testing.

Hun viste til Gardermoen, som ligger i Ullensaker kommune. Må kommunen betale for dette, vil det gå ut over andre kommunale tjenester. Derfor etterlyste hun statlig finansiering.

Marit Arnstad, Sps parlamentarisk leder, sa at obligatorisk testing ved landegrensene nå er nødvendig. Men dette må kombineres med redusert reisevirksomhet.

I sitt svar etter en sin redegjørelse om de nye koronatiltakene understreket statsministeren at regjeringens nei til obligatoriske tester bygger på faglige råd.

Solberg: Ny situasjon når vi kan hurtigteste

Regjeringen vil ikke bruke så store ressurser på dette nå. Ifølge statsministeren gir slike tester bare et øyeblikksbilde.

Hun kom likevel opposisjonen i møte. Situasjonen kan endre seg om tre til fire uker. Da kan man ha hurtigtester på plass, og da kan det bli aktuelt med obligatorisk testing.

Det pågår nå utprøving av hurtigtester som nesten umiddelbart gir svar på om en person er smittet. I dag må testene innom et laboratorium for analyse.

Statsministeren understreket at regjeringen skjerper reglene for innreise.

Viser til nye regler

Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen.

– Dersom man ikke kan fremvise en slik test, kan man bli nektet innreise, sa Solberg.

Hun understreker at det viktigste er at folk overholder karantenereglene. Tester er ikke noe som kommer i stedet for det.

Statsministeren viste også til at regjeringen innfører flere nye tiltak for å begrense smittespredningen. Blant annet anbefales det å avstå fra unødvendige innenlandsreiser.

– Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige, og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre, er unntatt, sa Solberg.

Få tester seg

I en ny meningsmåling svarer 93 prosent av de spurte at de mener alle som kommer til Norge fra utlandet, bør gjennom en obligatorisk koronatest, skriver NTB.

I dag er det frivillig å ta en slik test. Erfaringene fra de forskjellige flyplassene i Norge viser at mange dropper å ta en slik test. På Torp utenfor Sandefjord er det for eksempel bare 30 prosent som tester seg ved ankomst.