Høyre-toppen skal strippes for alle verv – vil slåss for sitt politiske liv

Et flertall i Oslo Høyres bystyregruppe vil kaste Øystein Sundelin som gruppeleder og frata ham jobben som heltidspolitiker. Han beskyldes for å lyve – og for å ha forsøkt å ansette en venn.

Et klart flertall i Oslo Høyres bystyregruppe vil vrake gruppeleder Øystein Sundelin og frata ham alle verv. Foto: Olav Olsen

Nå nettopp

Øystein Sundelin sier til Aftenposten at han vil slåss for sitt politiske liv. Han avviser kategorisk at han har løyet og håper han kan snu flertallet i bystyregruppen.

– Jeg håper det skal være mulig, sier Sundelin.

Det var Avisa Oslo som første meldte om saken.

18 av 33 medlemmer i Oslo Høyres bystyregruppe har signert forslaget om å vrake ham som gruppeleder.

Slaget står mandag

De vil at dagens nestleder i gruppen, Anne Haabeth Rygg, skal bli ny gruppeleder. Rygg står bak mistillitsforslaget sammen med bl.a. tidligere gruppeleder Eirik Lae Solberg.

– Det er tungt å gjøre dette, sier Rygg til Aftenposten.

– Vi har prøvd mange ganger å ta dette direkte opp med Øystein, uten at det har hjulpet. Dette handler om et alvorlig tillitsbrudd, sier hun.

Slaget står mandag kveld. Da møtes bystyregruppen for å ta stilling til forslaget som – hvis det vedtas – vil frata Sundelin alle posisjoner i Oslo Høyre. Han vil da stå ribbet tilbake og kun være menig bystyrerepresentant, som han ble valgt til i 2019 for en fireårsperiode.

Ved siden av å være gruppeleder er Sundelin i dag også heltidspolitiker og leder av byutviklingsutvalget i Oslo.

Grove beskyldninger

I den skriftlige begrunnelsen for mistillitsforslaget, som Aftenposten har tilgang på, rettes det svært sterke anklager mot Sundelin. Det påstås blant annet at Sundelin har:

Etablert en ukultur og undergravd tilliten i gruppen.

Holdt tilbake informasjon tilbake og fortalt usannheter.

Forsøkte å ansette en nær venn som rådgiver.

Løyet om fakta i ulike ansettelsessaker.

Løyet til Venstres gruppeleder under konstitueringen i 2019.

Her kan du lese hele begrunnelsen for mistillitsforslaget.

Slår tilbake

Sundelin slår kraftig tilbake Han mener det er politiske uenigheter som ligger bak mye av kritikken. Sundelin mener flere i gruppen ikke liker hans «moderate og grønne bymiljøpolitikk».

– Kommer du til å kaste kortene, Sundelin?

– Nei. Det er et unyansert bilde som har kommet ut. Jeg håper og tror at vi kan finne andre løsninger. Og at bystyregruppen går inn i mine svar. I mine 12 år i bystyret har vi alltid greid å diskutere oss gjennom uenigheter, ser Sundelin.

Han sier beskyldningene om at han skal ha løyet og etablert en ukultur, er sårende.

– Det som sårer meg mest, er personkarakteristikker fra folk som har vært mine kolleger i mange år. Og at de brettes ut i mediene. Jeg hadde håpet at Oslo Høyre hadde håndtert en slik sak bedre enn andre partier som har endt opp i den samme grøften.

– Hvorfor ville du ansette en venn?

– Det er en krevende rolle å være opposisjonsleder. Du blir spist opp av dagene. Å ha en person tett på deg som kan hjelpe deg, og som du kan stole på, er helt avgjørende.

– Men må det være en venn?

– Nei, men det må være en som har en god forståelse for rollen.

– Skjønner du kritikken som er reist mot deg her?

– Ja, og derfor ble det også kjørt en åpen prosess rundt dette etter hvert.

Øystein Sundelin Foto: TERJE PEDERSEN / NTB

– Er du en politiker som kutter hjørner?

– Jeg er ydmyk for at jeg kan ha vært for tøff og hard, men det trengs av og til i politikken.

– Tror du at du kan snu stemningen i gruppen?

– Jeg håper de leser mine svar på kritikken grundig og at hver enkelt gjør seg opp en mening. Og så får vi se. Det som er gledelig oppe i alt dette, er alle de gode tilbakemeldingene jeg har fått i dag fra folk jeg har jobbet tett med i mange år.

– Også fra medlemmer av bystyregruppen?

– Ja.

Sundelin tok over som gruppeleder etter Eirik Lae Solberg i 2019.

Her kan du lese hele Sundelins tilsvar til beskyldningene mot ham.

Anne Haabeth Rygg er i dag nestleder i Høyres bystyregruppe i Oslo. Hun er en av dem som står bak mistillitsforslaget mot Øystein Sundelin Foto: Paal Audestad

– Tung beslutning

Anne Haabeth Rygg sier hun og flertallet i gruppen gjerne skulle ha sluppet denne saken.

– Det var en tung beslutning. Men det har vært et mønster hvor Øystein har holdt tilbake informasjon og fortalt usannheter over tid.

Hun sier det har skapt en uholdbar situasjon og at det er en grunnleggende mistillit mot Sundelin i gruppen. Rygg sier at 18 av 33 representanter har skrevet under, mens ytterligere fem har sagt at de vil støtte mistillitsforslaget.

Avviser politisk uenighet

– Sundelin sier det er politisk uenighet som ligger bak?

– Det skjønner jeg ingenting av. Vi er svært omforent om vår bymiljøpolitikk.

Slik kommenterer hun at Sundelin vil slåss for sitt politiske liv.

– Det er forståelig, men jeg er litt lei meg for det, også. Det er et betydelig flertall som støtter at han må gå. Jeg tenker dette vil bli en stor belastning for ham og for oss, men det er hans beslutning.

– Hvorfor er det bare 18 som har signert? Du sier det er 23 bak mistilliten?

– Noen ønsket ikke offentlighet. Det er krevende når dette spres i mediene. Andre hadde rent praktiske begrunnelser.

– Du foreslår som ny gruppeleder. Har du et personlig motiv for å kaste Sundelin?

– Nei, virkelig ikke. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle bli heltidspolitiker engang. Nå er jeg nestleder i gruppen og nestleder i finansutvalget.

Venstre takker nei

Flertallet i bystyregruppen vil ha Ola Kvisgaard som ny nestleder i gruppen hvis Rygg blir valgt til leder mandag.

Flertallet ønsker også en helt ny rokering av verv mellom Høyre og Venstre i bystyret. Det takker Oslo Venstre nei til.

Hallstein Bjercke vil ikke kommentere påstanden om at Sundelin også skal ha løyet til ham om fordelingen av verv i 2019.

Hallstein Bjercke, gruppeleder i Venstre Foto: Olav Olsen

– Jeg vil ikke gå inn i samtaler jeg har med Sundelin. Men jeg kan bekrefte at det var uenighet om konstitueringen mellom Venstre og Høyre i 2019. Den uenigheten har vi nå lagt bak oss, og vi er godt fornøyd med hvordan vi er posisjonert i Oslo i dag, sier Bjercke til Aftenposten.

Afshan Rafiq foreslås som ny fraksjonsleder for Høyre i byutviklingsutvalget.

Oslo Høyre ønsket å tilby Venstre lederposisjonen i byutviklingsutvalget. Siden Venstre har takket nei, må derfor Oslo Høyre finne en annen person til det. Ifølge Rygg skal det bestemmes senere.