Oljefondet har solgt milliardinvestering i kontroversielt kinesisk teknologiselskap

Oljefondet har solgt seg ut av det kinesiske teknologiselskapet Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd. Selskapet anklages for grove brudd på menneskerettighetene mot uigurene.

Overvåkingskameraene henger over alt i Kashgar og andre byer i den kinesiske Xinjiang-regionen. Uigurer og andre minoritetsgrupper holdes under nøye oppsyn, ifølge en rekke menneskerettighetsorganisasjoner. Ng Han Guan, AP/NTB scanpix

18. sep. 2020 16:41 Sist oppdatert 8 minutter siden

Etikkrådet som overvåker oljefondets investeringer anbefalte i januar å ekskludere Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd fra Statens pensjonsfond utland (SPU).

Årsaken var en «uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til grove brudd på menneskerettighetene».

11. september mottok Etikkrådet brev fra Norges Bank om at saken ikke blir behandlet «fordi SPU ikkje lenger er investert i selskapet.».

Oljefondet hadde i fjor aksjer for 1,2 milliarder kroner i selskapet.

Fakta Etikkrådet Skal vurdere om oljefondets investeringer i enkelte selskaper er i strid med de etiske retningslinjene til oljefondet. Styreleder i Ferd AS, Johan H. Andresen, leder Etikkrådet som oppnevnes av finansdepartementet. Øvrige medlemmer er: Professor emeritus Hans Christian Bugge , jurist Cecilie Hellestveit , jurist Trude Myklebust og daglig leder Brit Rugland. Vis mer

Leverer overvåkingsutstyr i område der minoriteter interneres

Hikvision er eit globalt teknologiselskap frå Kina som leverer produkt og tjenester innen overvåkingsteknologi. Anbefalingen gjaldt Hikvision sin rolle i overvåkingen av befolkningen i Xinjiang-regionen i Kina.

Innbyggerne i Xinjiang, særlig den etniske minoriteten uigurene og andre muslimske minoriteter, blir utsatt for omfattende overvåking.

Overvåkingen kan føre til vilkårlig internering i interneringsleirer. De innsatte i disse leirene blir isolert fra familien og vet ikke når de får slippe ut. De innsatte blir også utsett for indoktrinering som har som formål å få de til å forlate sin religion. Det har også kommet rapporter om psykisk og fysisk mishandling.

Les også Norge kritiserer de kinesiske interneringsleirene. Samtidig fortsetter Oljefondet å investere i selskaper som tjener penger på dem.

Det er estimert at minst 800.000 personer fra muslimske minoritetsgrupper er internert i desse leirene.

Selskapet har hatt samarbeidet med myndighetene om produksjon, installasjon, drift og vedlikehold av overvåkingssystemer. Selskapet bekreftet disse prosjektene i årsrapporten for 2019.

Etikkrådet mener at selskapet gjennom disse prosjektene muliggjør krenking av menneskerettighetene.

– Vi vurderer resultatet som en seier.

I en e-post i mars 2019 spurte Aftenposten om Hikvisions kameraer ble benyttet av kinesiske myndigheter i interneringsleirene i Xinjiang. Da svarte selskapet slik:

«Kinesiske myndigheter er ikke involvert i driften av Hikvision, som er et uavhengig, globalt og børsnotert selskap.

– Dersom dette stemmer, har fondet solgt investeringer på 1.200 millioner kroner i løpt av ni måneder. Vi ser på dette som en rask håndtering av saken, sier Adiljan Abdurihim, sekretær i Den norske uighurkomiteen.

Den norske Uighurkomiteen har tatt opp saken med politiske partier, menneskerettighetsorganisasjoner etikkrådet de siste årene.

– Vi vurderer resultatet som en seier. Samtidig håper vi at flere lignende selskaper som er direkte eller indirekte involvert i kinesiske myndigheters menneskerettighetsbrudd, også utelukkes, sier Adiljan Abdurihim.

SVs Audun Lysbakken stilte i 2019 spørsmål til daværende finansminister Siv Jensen (Frp) om hva hun ville gjøre «for å hindre at Norge tjener penger på menneskerettighetsbrudd».

– Det følger av arbeidsdelingen at Finansdepartementet ikke vurderer eller tar stilling til investeringer i enkeltselskaper, svarte Jensen.