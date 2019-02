Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng slo fast for to uker siden at «det ikke lenger var noe i veien for Giskes fulle deltagelse i partiet».

Men dét er det ulike oppfatninger om.

– Vi skal ikke legge oss opp i hvem Trøndelag Ap nominerer til Stortinget eller velger til andre verv, men jeg synes det er for tidlig å gi Giske den tilliten verv og posisjoner innebærer, sier Frode Jacobsen, leder i Oslo Ap, til Aftenposten.

Fakta: Giske-saken Stortingsrepresentant Trond Giske trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet 7. januar 2018 som følge av flere varsler mot ham. Varslene inneholdt påstander om seksuell trakassering og annen upassende oppførsel. Partiet konkluderte samme måned med at Giske hadde brutt partiets interne retningslinjer. Giske mistet plassen sin i Aps sentralstyre og sa fra seg vervet som finanspolitisk talsperson. Giske beklaget sin oppførsel, men fremholdt samtidig at det var kommet «grunnløse og falske varsler». Han avviser anklager om seksuell trakassering. I oktober 2018 kom Giske med et skriftlig tilsvar til partiet om varslersakene. Han ba om at saken ble gjenopptatt. Nylig avviste partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng å behandle saken på nytt.

Valgkomiteen i det sammenslåtte fylkeslaget Trøndelag Ap klarte ikke å enes i løpet av et fem timer langt møte mandag. De skal møtes igjen onsdag. Lokallaget i Trondheim har spilt inn Giske som kandidat til nestledervervet i fylket.

– Alle kandidater som er spilt inn fra kommunepartiene, er gode, og alle er meget kapable til å være med i styret, sier Jorodd Asphjell, leder av valgkomiteen.

En mulig løsning kan bli at det velges to nestledere, nemlig Giske og May Britt Lagesen. Alternativt kan det bli kampvotering på årsmøtet.

Nye Trøndelag Ap blir partiets største fylkeslag.

Jacobsen: Et spørsmål om tillit

Frode Jacobsen sier at han ikke vet noe om den interne debatten i Trøndelag Ap utover det han har sett i mediene, og at det kan tenkes at Giske ikke innstilles.

Han ber Trøndelag Ap tenke seg om.

– Dette er snakk om tillit. Jeg mener det er for tidlig å velge Giske nå. Om det var et medlem av Oslo Ap som hadde brutt partiets retningslinjer, slik han har gjort, ville jeg sagt at det var for tidlig, sier lederen i Oslo Ap.

– Men hvor lang tid skal det gå, mener du han ikke bør nomineres til Stortinget?

– Det er et godt spørsmål hvor lang tid det skal ta. Tillit er noe man bygger over tid. Dersom det hadde vært nominasjon nå, ville jeg sagt at det er for tidlig.

– Er du redd for de signalene et valg av Giske vil gi?

– Ja, det sender gale signaler både internt i organisasjonen, overfor dem han har krenket, og utad for partiet. Det er alvorlige saker. Hvordan dette behandles, vil vise hvor alvorlig vi ser på denne type adferd. Jeg håper Trøndelag Ap tenker seg om med klokskap i dette spørsmålet, understreker Jacobsen.

Jørn Eggum er leder av Fellesforbundet og også medlem av sentralstyret i Ap. På direkte spørsmål om hva han mener om at Oslo Ap synes det er for tidlig å slippe Giske til, svarer han:

– Det får Oslo Ap mene det de vil om.

Ulike signaler lokalt

Per Olav Hopsø er ønsket til ledervervet i Trøndelag Ap, med May Britt Lagesen som nestleder. Lanseringen av stortingsrepresentant Giske som et alternativ har skapt full splid i Ap lokalt.

Ap-medlem og Namsos-ordfører Arnhild Holstad mener Giske ikke bør inn i styret i Trøndelag Ap.

Kommunen slår seg neste år sammen med to nabokommuner, og Ap-lagene er allerede slått sammen. Nye Namsos Ap har sagt nei til å få besøk av Giske på partimøter i regi av lokallaget i høstens valgkamp. Det opplyser Marte Jensen, leder i Namsos Ap, til Trønder-Avisa.

– På grunn av all støyen det har vært rundt Giske det siste året, ønsker vi ikke det fokuset og har derfor landet på dette valget, sier hun.

Rita Ottervik, Ap-ordfører i Trondheim, er ikke enig.

– Det er ikke noe i veien for Tronds fulle deltagelse, sier Ottervik til avisen.

Aftenposten har forsøkt å få en kommentar fra Trond Giske, som ikke har svart på vår henvendelse.