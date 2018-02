Trond Giske til Aftenposten: – Tenker ikke på comeback i partiledelsen

Den avgåtte Ap-nestlederen gjorde det klart at han nå ønsker å se fremover da han lørdag talte til 82 forventningsfulle partimedlemmer i sitt politiske comeback i Folkets Hus i Orkanger lørdag.

Les mer om saken her: Trond Giske i sin første tale siden sykmeldingen: – Jeg er lei for at jeg ikke har vært bevisst nok på min rolle og makt.

Det fremoverskuende budskapet gjentok han i et kort møte med pressen etterpå:

– Vi skal samarbeide godt i stortingsgruppen, sier Giske under en improvisert pressekonferanse like etter at han er ferdig med foredraget.

– Familien har betydd alt

På Aftenpostens spørsmål om han ønsker å komme tilbake som statsråd eller i partiledelsen, svarer Giske:

– Jeg tenker ikke på det i dag. Jeg har vært sykmeldt i 6–7 uker, svarer han.

– Hva har holdt humøret og motet ditt oppe i de siste ukene?

– Familien har betydd alt, sier han.

Giske brukte også deler av talen på å snakke om familien sin. Både de to døtrene, samboeren Haddy Njie og foreldrene, som satt i salen under talen, ble hedret av den avgåtte Ap-nestlederen.

Innrømmet at han var spent før talen

I innledningen sa Giske at han var spent før dagens tale.

– Jeg er lei meg. Jeg lei for at jeg har gjort noen vondt, varslerne, og rammet også min familie. Jeg er lei for at jeg ikke har vært bevisst nok på min rolle og makt, og jeg gir en uforbeholden unnskyldning, sa han da han omtalte anklagene som er rettet mot ham de siste månedene.

Så fort han var ferdig med å omtale det han betegnet som «stormen» han har gjennomgått, var åpenbart en del av spenningen borte.

– Det er som å komme hjem. Nå skal jeg jobbe politisk, sier han.

Giske-varsler står frem: Ikke riktig at mektige menn skal bruke sin makt og posisjon til å ta seg til rette og skyve unge kvinner vekk

Lukket dørene for pressen

Giske fortalte pressen etterpå at han ikke har snakket med partileder Jonas Gahr Støre på flere uker. Men han dempet inntrykket av at han er i konflikt med ledelsen, og sa, lett humoristisk, at «de ikke er avhengig av hans tillit».

– Vi skal jobbe godt i stortingsgruppen, gjentok han, og avviste alle spørsmål om han vil forfølge varslersakene med eventuelle bevis og informasjon hvorvidt han mener varslene er uriktige.

Etter pressekonferansen ble dørene lukket for pressen. Det nye partilaget drøfter aktuelle politiske saker med Giske til stede utover ettermiddagen. Giske reiser tilbake til Trondheim senere i dag og skal ikke være med på årsmøtefesten.