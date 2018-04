Ingen, selv ikke partileder Siv Jensen, følges så tett av mediene på landsmøtet som Listhaug.

Lørdag foredro Listhaug om fremtidens helsepolitikk, men interessen for hennes syn på innvandring og Ap-leder Jonas Gahr Støre er mye større.

I den grad det har vært temperatur og følelser i sving på Frp-landsmøtet, er disse utløst av sterke utfall mot Ap og Jonas Gahr Støre personlig.

– Hovedproblemet med Ap er at partiet er fullstendig uten styring. Det er helt uforutsigbart i mange saker, spesielt i innvandringspolitikken har det vært sånn, sier hun.

– Under Jens Stoltenberg var det fast kurs. Han sto fast på en restriktiv innvandringspolitikk. Støre svinger fra det ene til det andre når andre angriper ham, som Grethe Fossum, Trondheim Ap og AUF.

– Støre står ikke opp for ytringsfriheten

– Eksempler?

– I 2015 inviterte han 10. 000 flyktninger til Norge. Da vi la frem innstramningsforslagene i 2016 sa Trond Giske at dette så greit ut og at Ap kunne støtte det.

– Så kom neste mann på banen og sa noe annet. Det virker helt tilfeldig, spesielt på familiegjenforening. Der fikk vi ikke strammet nok til, og nå ser vi at det er der innvandringen nå skjer. Tallene er høye, og kommer til å være det fremover.

– Til DN sier du at Støre ikke står opp for vestlige verdier. Når og hvilke verdier snakker du om?

– Ytringsfriheten. Under karikaturstriden sendte han beskjed til de norske ambassadene i enkelte muslimske land om å beklage at avisen Dagen trykket Muhammed-karikaturene. Det var ikke meningen at norsk presse skulle få vite om brevet. Og han har aldri beklaget til redaktør Vebjørn Selbekk som opplevde drapstrusler og en svært krevende situasjon på grunn av dette, sier Listhaug.

– Sender andre for å møte meg

Hun reagerer mot at Støre angriper henne, men sender andre til å møte henne i debatt.

– Jonas Gahr Støre er veldig feig. Han har angrepet meg mange ganger. Men han stiller ikke til debatt. Han brukte store deler av valgkampen til å snakke om meg og min retorikk men nektet å møte meg til debatt. Han sender alltid andre.

– Nå jobber jeg med helse og omsorg. Men jeg er klar til å møte ham når som helst, sier hun.

Listhaug avviser at det er en bevisst strategi å fremstille Støre som veik og vinglete.

– Forsøker du å demonisere Støre?

– Nei, men det er slik vi oppfatter ham. Slik mange der ute ser ham. Det han sier frokost trenger ikke stå seg til lunsj.

– Når du skal være statsminister i Norge må du ha en visjon, en fast kurs. Så langt har han vist at Ap snur hit og dit. Når han ikke greier å styre sitt eget parti, hvordan skal han greie å styre landet, spør hun.

– Hva er det fineste du kan si om Ap-leder Støre?

– Han er en hyggelig person. Han gjorde en god jobb i det store og hele som utenriksminister, bortsette fra den store blemmen rundt karikaturene og møter med diverse ytterliggående islamistorganisasjoner som Hamas.

– Frp er store i kjeften og null handling

Aps innvandringspolitiske Masud Gharahkhani sier at dette er typisk for Listhaug og Frp:

– Store i kjeften og null handling. Det er Frp som svikter Norge og norske verdier når de ikke er med og stiller tøffe og tydelige krav om likestilling og integrering overfor muslimske trossamfunn.

– Under Frp og Listhaug i regjering mistet man kontroll ved grensene, og grunnen til at asyltallene har gått ned skyldes ikke Regjeringens politikk, men at andre land har stengt grensene. Deres utydelighet gjør at de angriper Jonas fremfor å levere politikk, sier han.

– Hvorfor stemmer Frp mot Aps forslag om forbud mot arrangerte ekteskap, søskenbarnekteskap og krav til muslimske trossamfunn om å bidra til likestilling og integrering?

– Det må du nesten snakke med dem som har ansvar for saken i komiteen, sier Listhaug.

– Hva mener du med at Støre er en «elitist»?

– Mitt inntrykk er at han elitist. Han er utdannet i Frankrike, han virker som han er det. Han sitter jo godt i det.

– Rik og formuende?

– Det er ikke noen forbrytelse. Frp synes det er fint at folk tjener penger og investerer. Men jeg forstår at noen i LO mener avstanden ned til arbeiderne på gulvet er stor. Det virker som han står veldig fjernt fra vanlige folk. Det er viktig at politikere greier å forstå hverdagen til folk.

Les også Støre: Listhaug forstår ikke alvoret

– Hva mener Frp med at han ikke er egnet som statsminister?

– Når du ikke greier å styre eget parti, også når det er turbulent, innbyr det ikke til tillit. En regjering kan komme opp i ganske alvorlige kriser for landet. Tidligere har Ap vist ansvar og inngått forlik i opposisjon. Men det vil han ha mindre av, mindre forlik, det er synd på mange områder, sier hun.

Listhaugs nålestikk irriterer åpenbart Ap. I går kritiserte Støres kommunikasjonssjef Camilla Ryste mediene på Facebook:

Et annet kjennetegn er at journalistene har svært få kritiske spørsmål til denne strategien fra regjeringen og ukritisk lar dem hamre løs på alle andre i stedet for å stille makten til ansvar. Hvorfor?