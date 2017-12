Striden og kaoset rundt Stortingets oppnevnelse av medlemmer til Nobelkomiteen fortsetter.

Samtidig er frykten for at striden skal overskygge selve prisutdelingen søndag 10. desember så stor at presidentskapet jobber for rask avklaring.

– Nå er det viktig å få saken avsluttet. Jeg håper at Stortinget skal klare det i løpet av neste uke, sier stortingspresident Olemic Thommessen.

Det kontroversielle valget vil sannsynligvis finne sted i Stortinget i plenum fredag 8. desember.

Konstitusjonell hodepine

Det som er klart, er at Sp sørger for flertall for Aps forslag. Forslaget handler om at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke skal sitte i Nobelkomiteen.

Fredag ettermiddag finpusset partitoppene fortsatt på det endelige forslaget. Sps parlamentariske leder Marit Arnstad bekrefter at partiet er enig med Ap, SV, KrF og Venstre.

– Vi kommer til å fremme og vedta et forslag om at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen, sier hun.

Spørsmålet er imidlertid om et flertall er nok til å hindre Hagen. Stortingets ekspertise i konstitusjonell avdeling arbeider på spreng for å avklare en rekke nye spørsmål som det ikke finnes regler for.

Hagen er valgbar selv om Stortinget først har sagt nei

Det mest brennbare er om Frp kan foreslå Hagen etter at Stortinget har vedtatt at representanter og vararepresentanter ikke kan velges.

Hagen er andre vararepresentant fra Oslo Frp etter Siv Jensen, Christian Tybring-Gjedde og Mazyar Keshvari. Så lenge Jensen er statsråd, rykker Hagen opp som første vara.

Stortingspresident Thommessen har ikke sett det endelige forslaget og sier at «hvordan forslaget er utformet», vil avgjøre hvordan avstemningene i Stortinget skal foregå.

Olemic Thommessen: Ingen kan stoppe Frp

– Kan Frp fremme forslaget på Carl I. Hagen når Stortinget har vedtatt at vararepresentanter ikke kan velges?

– Ingen kan stoppe Frp fra å fremme sine forslag på kandidater. Spørsmålet er hvilke vedtak Stortinget da vil gjøre.

Ap må stille motkandidat for å stoppe Hagen

– Så eneste måten å stanse Carl I. Hagen er at flertallet stiller en motkandidat?

– Det kan stilles motkandidat eller flertallet kan vedta å sende saken tilbake til valgkomiteen, slik at Frp kan få mulighet til å finne en ny kandidat, slutter Thommessen.

Det bekrefter leder av Stortingets konstitusjonelle avdeling, Brit Brenno:

– Ja, det er ingen lover eller regler som binder Stortinget. Her har du et stortingsvedtak, og spørsmålet er om Stortinget kan gjøre et vedtak i strid med det første. Det kan de jo. De kan jo ombestemme seg for eksempel, sier hun.

Kamp om innstillingen til Stortinget

Mye tyder derfor på at flertallet må foreslå en motkandidat til Hagen hvis de skal stoppe ham fra en plass i den prestisjefylte komiteen.

Første kamparena blir Stortingets valgkomité. Den skal innstille overfor Stortinget på de ledige plassene. Det er ingen strid om valg av Berit Reiss-Andersen (Ap) og Anne Enger (Sp), og tre vararepresentanter med Kristin Clemet (H) som første vara.

Men hvem skal flertallet Ap, SV, Venstre, Sp og KrF innstille på den tredje faste plassen, som alle er enige at tilhører Frp?

Skal de innstille Hagen og stemme mot ham i salen, skal de la plassen stå åpen eller foreslå en motkandidat?

Skal Stortinget rett og slett bare velge to nye faste medlemmer, og la første vara Kristin Clemet rykke opp til fast plass?

– Endrer offside-reglen 10 minutter før slutt

I øyeblikket er det ingen som helt vet hvordan den høyst uvanlige prosessen vil forløpe og ende.

Men motkreftene har uansett gjort oppslutningen om Hagen i Frps stortingsgruppe betongsolid.

– Det var først da Jonas blandet seg inn i saken, at gruppen virkelig ble samlet, sier en kilde i gruppen.

Mens Jonas Gahr Støre og flertallet ønsker å formalisere en årelang praksis, mener Frp at det bare er en grunn til at flertallet plutselig er blitt så opptatt av å endre reglene: Carl I. Hagen.

– Det blir som i en fotballkamp hvor det ene laget ligger under 10 minutter før slutt, og dommeren bestemmer seg for å endre offsideregelen, sier en Frp-kilde.