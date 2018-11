SV vil fremme forslag i Stortinget om å utrede alternativer til EØS-avtalen.

Bakgrunnen er den voksende motstanden mot EØS i LO. Det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, kan på sitt landsmøte neste år gå fra ja til nei til EØS.

Det betyr en omkamp om EØS på LO-kongressen i 2021 og mer styrke til EØS-motstanden i Ap.

Les også: EØS striden hardner til i LO

Lysbakken heiser EØS-fanen

På fredagens landsstyremøte kommer Lysbakken til å gå hardt ut mot EØS-avtalen, som SV ønsker å erstatte med en handels- og samarbeidsavtale.

Det er samtidig en kile inn i det rødgrønne samarbeidet, der SV og Sp nå gleder seg over den økte motstanden i LO.

Støre avviser EØS motstanden

Ap-leder Jonas Gahr Støre brukte sin tale på Kartellkonferansen i LO denne uken til et kraftig forsvar for EØS-avtalen, som han i sin tid var med å forhandle frem.

– På de utfordringene vi møter i det norske samfunnet i dag, kan jeg nesten ikke se en eneste utfordring hvor svaret er å gå ut av EØS, sa Støre blant annet. Han lovet å bruke handlingsrommet i EØS-avtalen.

Lysbakken varsler at SV vil utfordre Ap på å bruke vetoretten i EØS-avtalen på flere av de tunge EØS-sakene som nå kommer i Stortinget, for eksempel tilslutning til EUs fjerde jernbanepakke og EUs byrå for arbeidsmarkedet.

Ap har signalisert at det kan si nei til den fjerde jernbanepakken.

Fakta: Fakta om EØS EØS-avtalen: Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) er en sammenslutning av EU-landene og EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge. Avtalen som trådte i kraft i 1994, gir EFTA/EØS-landene adgang til EUs indre marked samtidig som den gir EU en betydelig rolle i EFTA/EØS-landenes lovgivning. EUs jernbanepakke: Den fjerde jernbanepakken medfører lovendringer som åpner jernbanen fullt for fri konkurranse. EUs arbeidsmarkedsbyrå: Sørge for at informasjon om de ulike landenes arbeidsmarkeder blir tilgjengelig i hele EU. Samordne samarbeid mellom medlemslandenes myndigheter. Avgjøre uenigheter mellom medlemslandene eller ved andre grensekryssende konflikter.

Forsvar – uten alternativer

– Jeg er lei av at EØS-tilhengerne sier at det ikke finnes noe alternativ, når de aldri har tillatt en utredning av alternativene, sier Lysbakken.

Han mener at med de problemene man nå har sett med EØS-avtalen i Norge, er tiden inne for å komme opp av skyttergravene. Derfor vil SV fremme forslag om at man utreder de alternativene som finnes til EØS som Norges tilknytning til EU.

SV-lederen minner om at den forrige Europa-utredningen fra 2012 hadde i sitt mandat at den ikke skulle utrede alternativer til EØS.

Det er ikke bare i LO EØS-skepsisen vokser. Det har den gjort i KrF, og regjeringspartiet Frp har programfestet at «deler av EØS-avtalen bør reforhandles».

Les også: KrF-lederen kritiserer Høyre og Ap for ikke å bruke vetoretten i EØS-avtalen.

Tre grunner til å utrede alternativer

– Det er dramatiske forskjeller fra tidligere europadebatter i Norge. Da EØS-avtalen ble inngått i begynnelsen av 1990-årene, var det en forutsetning at avtalen ikke skulle påvirke norske arbeidsvilkår. Vi ser nå sosial dumping og press på norske lønns- og arbeidsvilkår. Dermed er en viktig forutsetning brutt, sier han.

Det andre punktet er de endringene som skjer i Europa, og som SV-lederen mener vil tvinge frem ulike samarbeidsformer mellom EU og utenforland. Det siste punktet er at debatten om norsk medlemskap er død.

– Viser ikke striden rundt brexit at det nettopp ikke er så enkelt på bryte ut av en så omfattende avtale med EU som EØS er?

– Situasjonen er annerledes for britene. Nå er det skilsmisseavtalen de diskuterer. Det viktige for Norge er det som skal skje i den neste fasen, da britene skal forhandle en handelsavtale med EU. Først når den avtalen er på plass, vil vi få vite om britene har fått noe som er bedre enn EØS. Det kan påvirke debatten i Norge, sier Lysbakken, som understreker at SV har et helt annet utgangspunkt for sin EØS-motstand enn britisk høyreside.

– Vi kan ikke leve med en EØS-avtale som tvinger oss til å føre høyrepolitikk og tvinger oss til privatisering, sier han.