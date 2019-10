Fellesforbundet sier ikke nei til EØS, men vil utrede alternativer

Etter lange dager med til dels hissig debatt og høy temperatur konkluderte LOs største industriforbund på sin holdning til Norges tilslutning til EØS-avtalen onsdag formiddag.

Forbundet er splittet i synet på avtalen, og redaksjonskomiteen lyktes ikke i å sy sammen et forslag som kunne samle landsmøtet.

Fakta: Dette er EØS-avtalen Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) består av EUs 28 medlemsland og EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein. EØS-avtalen er den største internasjonale avtalen Norge har inngått. Den ble undertegnet i 1992 og trådte i kraft 1. januar 1994. Mens EU-spørsmålet ble avgjort ved folkeavstemning, var det Stortinget som alene besluttet at Norge skulle tilslutte seg EØS. Avtalen gir de tre EFTA-landene tilgang til EUs indre marked med like konkurransevilkår og like regler. Fri flyt av varer, personer, tjenester og kapital er pilarene. Avtalen forplikter Norge til å følge EUs regler for det indre markedet. Kilde: NTB

Redaksjonskomiteen ledes av Fellesforbundets nestleder Steinar Krogstad. Før avstemningen advarte han landsmøtedelegatene kraftig mot å gå for mindretallets innstilling, som han omtalte som «splittende» og «et klart nei til EØS-forslag».

Onsdag formiddag ble det derfor kampvotering på Fellesfsorbundets landsmøte i Folkets Hus i Oslo mellom to forslag.

Splittet forbund - dette ble resulatet

Landsmøtet i Fellesforbundet, LOs største forbund i privat sektor med 160.000 medlemmer, gikk - med 300 mot 218 stemmer - ikke inn for å si opp EØS-avtalen. I stedet vedtok forbundet at en skal urede alternativer til dagens avtale.

Vedtaket nevner en rekke problemer med EØS-avtalen, men fastslår at et alternativ til EØS-avtalen må «sikre våre bedrifter en full og forutsigbar markedsadgang til Europa».

En nøkkelsetning i begrunnelsen er:

«Fagbevegelsen må forlange en europapolitikk som har som mål å sikre både den beste markedsadgangen til Europa og det beste arbeidslivet i Europa.»

Fakta: Dette var forslagene: Forslaget fra redakskjonskomitten, som Aftenposten omtalte onsdag morgen, og som landsmøtet voterte over var som følger: Flertallet på 9 medlemmer i redaksjonskomiteen har innstilt på følgende forslag, som Aftenposten har fått tilgang til: «EØS-avtalen har skapt problemer i det norske arbeidsmarkedet. Det dreier seg både om konflikter mellom norske reguleringer og EØS-retten og om sosial dumping og lavlønnskonkurranse. Samtidig har avtalen sikret vårt eksportrettede næringsliv en full og forutsigbar markedsadgang til Europa. Brexit- prosessen i Storbritannia viser at det i dag neppe er et realistisk alternativ å reforhandle de grunnleggende elementene i EØS-avtalen. Alternativet til EØS må derfor enten bygge på: WTO-regelverket og vår handelsavtale med EU fra 1973, som eventuelt kan utvikles til en handelsavtaleløsning tilsvarende avtalene EU har med Canada og Sveits, eller fullt medlemskap i EU. Fellesforbundet må derfor kreve at det gjennomføres en offentlig utredning om disse punktene, og som også viser hvilke alternativer vi har til dagens EØS-avtale, som samtidig vil sikre våre bedrifter en full og forutsigbar markedsadgang til Europa». Mindretallet på 6 medlemmer i redaksjonskomiteen fremmet følgende forslag som konkluderte med å melde Norge ut av EØS: «Derfor ber Fellesforbundet myndighetene sette ned offentlige utvalg, med bred representasjon av berørte interesser og arbeidslivets parter, for nødvendige utredninger av følgende saksområder: Hvordan kan vi regulere vårt arbeidsmarked på en måte som tillater nødvendig arbeidsinnvandring og slår tilbake sosial dumping, samtidig som vi fremmer kvalitet i arbeidet, trygghet for ansatte, innovasjon, økonomisk konkurransekraft og økologisk bærekraft – i en situasjon der norsk arbeidsliv blir frigjort fra lovverket i EUs indre marked?

Hvordan kan Norge sikres fortsatt markedsadgang for varer og tjenester i EU-området, i en situasjon der vi gjør bruk av adgangen til å si opp EØS-avtalen med ett års varsel?

Utredningene settes i gang med sikte på å si opp EØS-avtalen.»

Verkebyll for Ap

EØS-spørsmålet splitter norsk venstreside, og er problematisk for Arbeiderpartiet, som er en ivrig forsvarer av avtalen som gir Norge tilgang til EUs indre marked.

I fagbevegelsen mener derimot mange tillitsvalgte at avtalen, som sikrer for fri flyt av varer, kapital. tjenester og arbeidskraft mellom Norge og EU, legger press på de faglige rettighetene til norske arbeidere og en er en viktig årsak til økende problemer med sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Det er særlig arbeidsinnvandringen, og lønnskonkurranse fra denne, som oppleves som problematisk. For eksempel presser utenlandske sjåfører i Norge ned lønn i direkte konkurranse med norske.

Samtidig er oppslutningen om EØS-avtalen blant befolkningen, og da inkludert Aps velgere, rekordhøy.

Fellesforbundets standpunkt vil utvilsomt prege hvordan EØS-striden forløper videre i LO, og vil også kunne ha innvirkning på EØS-debatten på Aps landsmøte i 2021.

Fellesforbundets representantskap hadde i forkant fremmet en innstilling om at det skal gjennomføres en offentlig utredning av EØS og hva mulige alternativer vil være.

Støre advarte mot EØS-nei

Da Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre talte til forbundet tirsdag, advarte han forbundet mot å si nei til EØS-avtalen. I talen leverte han et sterkt forsvar for å beholde EØS-avtalen, kaste Solberg-regjeringen og innlede en rødgrønn storrengjøring av norsk arbeidsliv.

– Det er ikke EØS-avtalen som må sies opp, det er regjeringen til Erna Solberg som må sies opp, sa Støre.

Jan Tomas Espedal

Ap- og LO-ledelsen sier at de forstår frustrasjonen ute på arbeidsplassene, men sier at norsk arbeidslivspolitikk bestemmes i hovedsak i Norge og ikke i Brussel.

– EU handler i hovedsak om et gulv, minimumsstandarder. Men det er høyreregjeringen som er den største utfordringen. Politikken de fører og den manglende viljen de har til å bruke norsk politikk til å rydde opp og vedta norske regler og tilsyn for å skape orden i arbeidslivet, er problemet, sa Støre.

Fellesforbundets har stor innflytelse på LOs standpunkt, og gjennom det fagligpolitiske samarbeidet har LO-familiens standpunkter tung vekt inn i Ap. Men EØS-motstanden er sterkere blant tillitsvalgte i Fellesforbundet enn blant medlemmene. Det samme gjelder i LOs største forbund, Fagforbundet. Og i Ap er det klart flertall for EØS-avtalen.

Overfor Aftenposten garanterte Støre tirsdag at Ap i overskuelig fremtid vil beholde EØS-avtalen uavhengig av hva Fellesforbundet måtte lande på.

