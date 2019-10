2018: Den kongolesiske legen Denis Mukwege og irakiske Nadia Murad for deres kamp mot seksualisert vold i krig.

2017: Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN), for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av bruk av atomvåpen og deres banebrytende innsats for å få til et forbud.

2016: President Juan Manuel Santos, Colombia, for sin iherdige innsats for å få slutt på den lange borgerkrigen som kostet over 220.000 menneskeliv og drev millioner på flukt.

2015: Den tunisiske kvartetten for nasjonal dialog, for avgjørende bidrag for byggingen av et pluralistisk demokrati i Tunisia etter sjasminrevolusjonen i 2011.

2014: Indiske Kailash Satyarthi og 17 år gamle Malala Yousafzai fra Pakistan, for kampen mot undertrykkelsen av barn og ungdom og for alle barns rett til utdannelse. Yousafzai overlevde et attentat fra Taliban.

2013: Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen

2012: Den europeiske union (EU), for freds- og forsoningsarbeidet i Europa

2011: Ellen Johnson Sirleaf og Leymah Gbowee fra Liberia og Tawakul Karman fra Jemen, for ikkevoldelige kamp for kvinners sikkerhet og rett til deltakelse i fredsbyggende arbeid

2010: Den kinesiske menneskerettighetsforkjemperen Liu Xiaobo

2009: USAs daværende president Barack Obama, for ekstraordinære forsøk på å styrke internasjonalt diplomati

2008: Finlands tidligere president og fredsmekler Martti Ahtisaari

2007: FNs klimapanel og Al Gore, for innsatsen for å skape og spre større kunnskap om menneskeskapte klimaendringer

2006: Muhammad Yunus og Grameen Bank for arbeidet deres for å skape økonomisk og sosial utvikling nedenfra.

2005: Det internasjonale atomenergibyrå (IAEA) og Mohamed ElBaradei

2004: Wangari Muta Maathai, Kenya, for bidrag til bærekraftig utvikling, miljø og fred.

2003: Den iranske menneskerettsforkjemperen Shirin Ebadi

2002: USAs tidligere president Jimmy Carter, for iherdig innsats for fredelige løsninger på konflikter og for å fremme demokrati, menneskerettigheter og økonomisk og sosial utvikling

2001: FN og generalsekretær Kofi Annan, for arbeidet for en bedre organisert og mer fredelig verden

2000: Sør-Koreas president Kim Dae-jung, for arbeidet for demokrati og menneskerettigheter i Øst-Asia og for fred og forsoning med Nord-Korea