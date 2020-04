Det viktigste er ikke hvor mye penger som bevilges, men hvordan pengene brukes best.

Det er både tillatt og fornuftig å tenke slik, også om forsvar. Landet skal forsvareres med ildkraft, ikke med prosenter. Men i Washington DC sitter en lunefull politiker som ikke kommer til å gå i detaljer om hva som skjer på Setermoen.

President Donald Trump vil vite om nordmenn og andre europeere har tenkt å ta en større del av regningene for eget forsvar, ikke dytte dem over på trette skattebetalere i Nebraska og andre stater.

Trump – en ny type trussel

I den nye Langtidsplanen for Forsvaret, som fremlegges fredag formiddag, kommer det til å stå mye om det sammensatte og vanskelige trusselbildet i dagens verden. Men ingenting kommer til å stå om en heller uvant ting som truer Nato, en amerikansk president som viser sviktende interesse for internasjonalt samarbeid.

Trump har forlengst dementert sin replikk fra 2017 om at Nato er «overflødig», men glemt blir det aldri at han faktisk sa det. Skulle Trump eller senere Trump-aktige presidenter miste interessen for atlantisk samarbeid, er bærebjelken i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk saget over.

Stoltenberg teller

Natos medlemsland forpliktet seg i 2014 til å bruke to prosent av nasjonalproduktet på forsvar innen 2024. Vedtaket ble gjort på et toppmøte i Wales, et halvår etter at Russland annekterte Krim. Militærbudsjettene var blitt kraftig redusert etter den kalde krigen, men nå skulle de møysommelig trappes opp igjen.

Byrdefordelingen mellom Amerika og Europa er et eldgammelt tema i Nato. Men Trump har på en helt annen måte enn sine forgjengere satt saken på spissen, understøttet av alliansens generalsekretær Jens Stoltenberg i Brussel.

Stoltenberg er neppe Trumps største beundrer, selv om Trump hevder at han er det. Men Stoltenberg ser tydelig hvor viktig denne utgiftsdebatten, denne finmålingen av prosenter, er blitt for å holde alliansen sammen.

Drahjelp i pensjonene

Ved fremleggelsen av statsbudsjettet i fjor høst sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til VG at Norges forsvarsutgifter etter en finregning kunne vurderes til 1,8 prosent av BNP, ikke 1,7. Det hadde vist seg at Norge hadde rapportert for lave pensjonsutgifter til Forsvaret. Målt som slagkraft på slagmarken var disse pensjonsutgiftene ikke viktige, men politisk var de det.

Koronaen og oljeprisfallet er to ualminnelig kostbare ting for Norge. Det kommer ikke til å bli lettere å finne rom i statsbudsjettet for økte forsvarsbudsjetter.

Men i debatten om langtidsplanen vil det i Stortinget på nytt være flertall for å følge opp toprosentsmålet. Skulle russerne begynne å rasle med sablene i nord, skal både de og Trump vite at vi allerede er godt på vei mot 1,9.