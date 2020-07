– Jeg er ikke overrasket. Etter å ha drevet denne gruppen siden 2003 kjenner jeg strømningene på grasrota godt, sier Roy Larsen, som også er studieleder i Klepp Frp.

De 11.000 medlemmene i gruppen fikk oppfordringen: Stem på de du ønsker som Frp-leder på landsmøtet til høsten. Omkring 1100 deltok.

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk 272 stemmer, Sylvi Listhaug 262 og Christian Tybring-Gjedde 196 stemmer.

Først nede på femte plass med 42 stemmer kommer partileder Siv Jensen. Det var 27 stemmer bak partiets innvandringspolitiske talsperson Jon Engen-Helgheim.

Larsen viser til at både Ketil Solvik-Olsen og Sylvi Listhaug er svært populære politikere på grasrota. Han tror et ønske om fornying og et ønske om å få frem noen som kan samle partiet gjør at resultatet ble slik det ble.

Listhaug og Solvik Olsen regnes for å stå på hver sin fløy i partiet, sistnevnte på den mer moderate fløyen. Solvik Olsen trakk seg fra politikken i 2018, men har varslet comeback før neste års stortingsvalg.

Ifølge Larsen var deltagelsen omtrent som forventet.

Ønsker selv Jensen gjenvalgt

– Betyr det at du deler oppfatningen til lederen i Oslo Frp om at Siv Jensen bør få en motkandidat både til vervet som leder og stortingsrepresentant?

– Nei, jeg er helt uenig i det utspillet og den måten han gjorde det på. Det skaper bare tvil og splid, sier Larsen.

– Men mener du at Siv Jensen bør gjenvelges?

– Hun ønsker gjenvalg, og jeg kan ikke tro noe annet enn at hun blir gjenvalgt. Men jeg er ikke så høyt oppe i partiet at jeg er med å avgjøre det, sier Larsen.

Han forteller at han ikke er delegat til høstens landsmøte. Han sier at han ikke har fått noen reaksjoner fra partiledelsen på den uformelle målingen.

Ikke en partigruppe

– Gruppen er en frittstående Facebook-gruppe som ikke har tilhørighet til det offisielle Fremskrittspartiet, understreker Larsen, som sier at han aldri har fått en henvendelse fra Jensen om innholdet.

Gruppen har mer enn 10 administratorer som alle er medlem og har verv i partiet, men de menige medlemmene i gruppen behøver ikke å være partimedlemmer.

– Vi har folk fra hele landet og også nordmenn i utlandet som Spania og Thailand, forteller Larsen.

Gruppen har som målsetting å fremme saklige debatter rundt Frps kjerneverdier og politikk i Norge og verden for øvrig.

Solvik-Olsen har ikke besvart Aftenpostens henvendelse om en kommentar til undersøkelsen.

Avviser lederstrid

Listhaug, som også er nestleder i Frp, har tidligere denne uken avvist at det er noen lederstrid i partiet.

Det skjedde etter utspillet fra lederen i Oslo Frp, Geir H. Ugland Jacobsen, som sådde tvil om Siv Jensen er et naturlig valg til førsteplassen på listen til neste års stortingsvalg.

Det fikk andre fylkesparti til å foreslå overfor sentralstyret at man burde vurdere å legge ned Oslo-partiet og starte lokallaget opp på nytt.

Torsdag ettermiddag møtes styret i Oslo Frp til krisemøte.

Konstituert generalsekretær Øystein Lid i Frp skriver i en SMS til Aftenposten at han pr. nå ikke vet om eventuelt eller når saken kommer opp på partiets sentralstyremøte.