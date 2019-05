Bollestad taus om egen Listhaug-reaksjon

– Jeg vil ikke si noe om min første reaksjon på dette, sier landbruks- og matminister Bollestad til Stavanger Aftenblad, på spørsmål om hvordan hun reagerte da hun fikk meldingen om at Sylvi Listhaug er utnevnt til ny eldre- og folkehelseminister.

Bollestad vil heller ikke kommentere overfor avisen om hvorvidt KrF ble spurt om det var greit at Listhaug fikk komme tilbake i regjering.

Det KrF-nestlederen imidlertid kan si, er hun forventer at Frp-profilen har tatt lærdom av det som ledet til avgangen hennes som statsråd i fjor vinter.

Kristelig Folkeparti var ett av partiene som satte betydelig press på regjeringen i forbindelse med Listhaugs avgang, og som kunne ha felt hele regjeringen ved å stemme for et mistillitsforslag.

Støre er kritisk

– Jeg er kritisk til at Erna Solberg gjenoppnevner Sylvi Listhaug et drøyt år etter at Stortinget sa at det ikke hadde tillit til henne, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Det må ifølge Støre bety ett av to:

– Enten har Listhaug på en troverdig måte sagt at hun tar kritikken til seg. Ellers er det nok ett eksempel på at Solberg har svak styring og er presset av Frp til å ta henne inn i regjeringen, sier Støre.

– Har Ap fortsatt mistillit til Listhaug?

– Vi var tydelige på at vi ikke kunne ha tillit til henne som statsråd etter det hun hadde sagt om Ap og terror. Hun var ansvarlig for å gi folk trygghet. Hun gjorde det motsatte. Hun polariserte og gjorde folk redde. I boken hun ga ut i høst trakk hun nærmest beklagelsen til Stortinget tilbake.

– Jeg tar på alvor at hun får ansvar for eldrepolitikken. Det har hun hatt før i Oslo. Da la hun ned hundrevis av sykehjemsplasser, etterlot seg et stort vedlikeholdsetterslep og hun avviklet kjøkkenet på mange sykehjem og erstattet det med et storkjøkken som skulle masseprodusere mat til de eldre.

Landets eldre fortjener bedre politikk enn dette, svarer Støre.

– Kommer Ap til å fremme eller stille seg bak et eventuelt nytt mistillitsforslag?

– Nei, denne statsråden gikk av da det ble klart at hun hadde flertallet mot seg. Alle statsråder som blir utnevnt må vise seg tilliten verdig til det ansvar hun blir gitt, sier Støre.

«En flopp som skal styre en fiasko»

SV-leder Audun Lysbakken kaller utnevnelsen av Sylvi Listhaug en «flopp som skal styre en fiasko». Men mistilliten til Listhaug står ikke ved lag.

Han sier at Sylvi Listhaug mislyktes som eldrebyråd og allerede har bevist at hun er en statsråd som prater mye, men gjør lite.

– Listhaug kommer til å prate mer enn forgjengeren, men hun kommer ikke til å få gjort noe. Fremskrittspartiets eldrefiasko er grenseløs. Fire år på rad har mange pensjonister fått mindre å leve av, eldre med lave pensjoner har fått det tøffere med Frp ved makten.

– Frp er avslørt. De er ikke et eldreparti, men et eliteparti, sier Lysbakken.

– Har du stadig mistillit til Listhaug?

– Den saken er over. Det var en skandale som hun måtte ta konsekvensen av. Nå handler det om politikken. Erna Solberg står fritt til å utnevne Listhaug som statsråd. Men det viktige nå er at det ikke er et godt valg for eldrepolitikken. Jeg har ingen tro på at en ny statsråd skal få fart i eldrepolitikken.

Lysbakken sier at det som trengs er en slutt på underreguleringen av pensjonene og et nasjonalt løft for økt bemanning i eldreomsorgen. Med Listhaug får landets eldre ingen av delene, mener han.

Rødt med sviende kritikk

At Listhaug nå blir statsråd igjen, ett år etter at hun måtte gå på grunn av Rødts mistillitsforslag, er ifølge Rødt-leder Bjørnar Moxnes først og fremst Erna Solbergs problem.

– Det var riktig og nødvendig at hun gikk sist. Det hun har sagt i etterkant viser at beklagelsene hun fremførte til Stortinget heller ikke var ektefølt. Erfaringene fra Oslo viser at hun ikke er særlig kvalifisert til å styre eldreomsorgen.

Moxnes advarer mot Frps politikk for pengesluk i eldreomsorgen:

– Listhaug er ikke kvalifisert til å styre eldrepolitikken. Sist gang Sylvi Listhaug styrte eldrepolitikken, endte det i mistillitsforslag. Dette vet folk i Oslo, men det er ikke like kjent for alle, sier Bjørnar Moxnes.

Moxnes var Rødts gruppeleder i Oslo da Listhaug var byråd for helse, eldreomsorg og sosiale tjenester frem til høsten 2011.

– Hun skulle gjøre byen til et utstillingsvindu for Frps eldrepolitikk. Listhaug heiet frem velferdsprofitørene, og hyllet flere ganger Adeccos sykehjem på Ammerudlunden som byens beste. Da media undersøkte hvordan velferdsprofitøren faktisk drev sin virksomhet, endte skandalen i at hele Adecco Helse måtte legges ned, sier Moxnes, som viser til at Listhaug lovte flere sykehjemsplasser og helsebringende opphold på sykehjem på den spanske solkysten til Oslos eldre.

– Hun la ned grunnsteinen for et nytt sykehjem i Altea, men sykehjemmet ble aldri bygd. Listhaug og byrådet sløste vekk 30 millioner kroner på dette prestisjeprosjektet. Og med Listhaug ved roret i eldrepolitikken endte Oslos eldre med færre sykehjemsplasser enn før Frp tok over, sier han.

Rødt fikk satt i gang en granskning av den spanske sykehjemsskandalen. Kommunerevisjonen avslørte feil på feil i saken, og at Oslos folkevalgte og innbyggere var blitt feilinformert.

– Da fremmet vi, sammen med Ap og SV, vårt første mistillitsforslag mot Listhaug. Den gangen ble hun reddet av KrF og Venstre.

Sp: Trist

Sps helsepolitiske talsperson, Kjersti Toppe, betegner utnevnelsen som trist.

– Hun skal være folkehelseminister og eldreminister, men jeg kan ikke komme på en eneste sak hun har frontet som vil løfte folkehelsen i Norge, sier Toppe, som innrømmer at hun ikke har noen forventninger til hva Listhaug kan utrette i statsrådsposten.

– Jeg har heller ingen forventninger til noe løft for eldrepolilikketen. Egentlig er dette en helt unødvendig statsrådspost, som bare vil bli brukt for å profilere Frp og Listhaug. Det er trist, for de to politiske områdene er viktige for å forebygge forskjeller mellom folk.