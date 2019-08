Søndag feiret statsminister og Høyre-leder Erna Solberg at det er 135 år siden partiet ble stiftet. Foran et hundretall medlemmer, flanører og turister, serverte hun bløtkake og risset opp hovedtrekkene i Høyres historiske selvbilde.

– Vi har tenkt å ha det gøy i 135 år til. Bruk Høyres stemmeseddel, oppfordret Solberg i sensommervarmen i Karl Johans gate i Oslo sentrum.

Stemningen søndag ettermiddag er langt bedre enn den fremsto fredag kveld, da statsminister Erna Solberg for åpen mikrofon stilte et historisk ultimatum til sine regjeringsfeller fra Frp, Venstre og KrF etter flere ukers intern strid om bompenger. Budskapet var enkelt: Enten går dere med på mitt forslag, eller så går dere ut av regjeringen.

Striden mellom regjeringspartiene har i hovedsak stått mellom et krisepreget Frp, som vil kutte i bompenger i by og bygd, og et krisepreget Venstre, som vil opprettholde satsingen på kollektiv og forhindre økt biltrafikk i byene.

– Det var nødvendig bare å sette foten ned

Statsministeren ønsker å bruke minst mulig energi på hva som skjedde på bakrommet under bompengekrangelen som kunne endt i en regjeringskrise som kunne satt Erna Solbergs borgerlige flertallsregjering på historiens bakrom.

Espedal, Jan Tomas

– Du har tatt selvkritikk for at dette ikke var regjeringen på det beste. Hva gikk galt?

– Jeg har ikke tenkt å bruke tid på hva gikk galt. Vi skal ha respekt for det sterke engasjementet alle fire partier har rundt ulike deler av spørsmålene vi diskuterte.

– Det engasjementet gjør at jeg til slutt syntes det var nødvendig bare å sette foten ned og si at: Her er det. Det er dette dere må ta. Ellers så går dette gærent.

Etter statsministerens pressekonferanse klokken 20.45 fredag kveld gikk det drøyt to nervepirrende timer før de tre andre regjeringspartiene hadde signalisert at de ville støtte Solbergs plan.

Espedal, Jan Tomas

– Alle har fått viktige ting

– I din fremtidige biografi får vi en annen og mer alvorlig rapport om hva som faktisk skjedde?

– Det kan være. Samtidig mener jeg det viktigste nå er å snu oss rundt, se oss fremover og faktisk gjøre det vi skal, nemlige lage et budsjett og vinne et kommunevalg, for alle fire partier, svarer hun.

– Jeg mener at alle har fått viktige ting inn i denne skissen. Men som eller Venstre understreker: Vi er ikke mot å redusere bompenger. De er bare veldig opptatt av en ting: At ikke trafikken i byene skal øke.

– Er regjeringen styrket eller svekket etter bompengekrangelen?

– Jeg tror at regjeringen kommer til å stå sterkere. Jeg tror alle har måttet gå denne runden for at vi faktisk vil ha dette prosjektet.

Venstre-leder Trine Skei Grande ga fredag kveld tydelig uttrykk for at hun var misfornøyd med hvordan bompengestriden var håndtert i regjeringen. Hun omtalte det hele som «en dårlig prosess», og sa også at hun ikke synes «vi skal styre med ultimatum».

– Er det en arbeidsform som kan gjentas?

– Jeg håper at vi slipper dette. Dette hadde noe med omgivelsene rundt og at vi har et kommunevalg, sier Solberg.

Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Har håp om at regjeringen ikke sprekker

– Hvor mye koster bompengeløsningen på neste års budsjett?

– Vi har rom i statsbudsjettet til å løse disse utfordringene. Noen vil si at vi kan bruke pengene på en annen måte. Men det er viktig å bygge Norge.

– Har dette ført til svekket tillit innad i regjeringen?

– Jeg tror vi holder godt sammen fortsatt. Vi har klart å finne en løsning Nå begynner vi på an igjen. Vi har løst noen knuter.

– Tror du at du klarer å holde fire partiene i regjering frem til stortingsvalget?

– Jeg har et godt håp om det. Så kommer det an på hva de ulike partiene selv ønsker.

– Hvorfor krevde du ikke avklaring tidligere?

– Jeg tror det er et brennende engasjement om disse spørsmålene, og litt uenighet om tyngdepunktet mellom partiene. Da er det sånn at saker må modnes litt, og så må det skjæres igjennom. Og det var der vi var da jeg skar igjennom, slutter Solberg.