Alf Lyseng smyger seg forbi et bord fullt av olivenolje fra First Price, noen plastflasker med ailoi og en rekke stabler med suppeposer og gryteretter fra Toro. Han gjør en liten sving ved Toros Tikka masala-poser og setter fra seg fem kasser med vårløk oppå et voksdukbelagt bord. Der har han og Arnstein Sundbø allerede satt fra seg tre kasser med agurk og fem med cherrytomater.

De er i gang med å tømme en varebil med overskuddsmat og matvarer som snart går ut på dato. Bilen står parkert ved inngangen til Frelsesarmeens bakgård i Drammen. Der skal de deles ut onsdag.

– Det var 99 som kom i forrige uke. Det er rekord. Men det har vært en økning i hele koronaperioden, sier Lill-Torunn Løwe.

Merker økt pågang landet rundt

Frelsesarmeen har undersøkt pågangen etter mat de 53 stedene i landet der de jevnlig deler ut matvarer. Kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg mener disse stedene er den beste «temperaturmåleren» på utviklingen nå i koronatiden. Undersøkelsen viser følgende:

37 av dem melder om økt pågang.

Andelen er enda høyere der Frelsesarmeen er eneste aktør som deler ut mat. Der melder 15 av 19 om økt pågang.

Noen av de 53 stedene melder om sterk økning i pågangen etter mat:

– Stedene som melder om sterkest økning, er Kragerø/Drangedal, Raufoss, Larvik, Vadsø, Bergen, Arendal, Drammen, Lillestrøm, Elverum, Oslo og Levanger, opplyser Smith-Solevåg.

Mange nye ansikter

Aftenposten kunne mandag fortelle om permitterte Espen Nordengen. Han ga uttrykk for at manglende utbetaling fra Nav hadde ført ham til Frelsesarmeens matkø for første gang.

– Det er mange nye ansikter, sier Løwe i Drammen. Hun opplyser at det bl.a. er mange EØS-borgere blant de nye som oppsøker dem. Ikke alle er så gode i norsk.

– Noen klarer å si at de har mistet jobben, andre sier de har tre barn. Der stopper det, sier hun om språkferdighetene.

Hun trodde først at dette var EØS-borgere som kanskje ikke hadde opptjent rett til dagpenger og annet, og som derfor oppsøkte dem for å få gratis mat. Så oppdaget hun at det var et gjennomgående problem at Nav ikke klart å betale ut penger i tide.

Merker økt pågang – kobler det til Nav-krise

19 av de 53 stedene der Frelsesarmeen deler ut mat, melder om mange nye fjes i matkøen.

– Vi opplever at det sitter svært langt inne for nye grupper å be om hjelp. Dette er folk som har det svært vanskelig, sier Smith-Solevåg.

Han påpeker at noen av dem ikke er kjent med eksisterende velferdsordninger, samt at noen lider under det betydelige etterslepet som Nav sliter med når det gjelder å betale ut dagpenger og andre ytelser.

– Denne gruppen blir spesielt sårbar i denne situasjonen, også på grunn av den mentale knekken som kan oppstå når man kanskje for første gang innser at man ikke lenger klarer seg selv, sier han.

Mange mangler buffer

Han opplyser at barnefamilier, gjeldsofre og enslige forsørgere går igjen som gruppene som har økt mest.

– Disse er særlig sårbare for forandringer fordi de gjernemangler økonomiske buffere og nettverk, særlig hvis de har hatt inntekt basert på deltidsjobber og vikariater, sier han.

Smith-Solevåg opplyser at Frelsesarmeen også opplever økt interesse for økonomisk rådgivning.

– Vi forsøker, som best vi kan, også å bidra med det – særlig med å manøvrere i Nav-systemet, sier han.

Han minner om at ett av tiltakene som har vært mye omtalt under koronakrisen, avdragsfrihet på lån, ikke hjelper grupper som i utgangspunktet ikke har vært i stand til å kjøpe egen bolig.

Dan P. Neegaard

Posen røper ikke giveren

I Drammen er hyller med tørrvarer og store kjøle- og fryseskap fylt opp av mat. Sundbø og Lyseng er to av flere frivillige som gjør en jobb for at andre skal få gratis mat. Et «pakkelag» på fem andre kommer senere for å fylle maten i poser slik at alle kan lage tre middager av innholdet i posene. I tillegg får de med seg noen basisvarer som f.eks. havregryn, brød og pålegg. Og maten puttes i Rema 1000-poser. Ingen vil kunne se at de bærer på «Frelsesarmé-mat» gjennom byen.

– Noen forteller at de trenger nødhjelp nå fordi de ikke får utbetaling fra Nav. Vi merker at det er mange som strever og har det vanskelig, sier Lill-Torunn Løwe.

Maten som deles ut, fås fra Matsentralen i Oslo, i tillegg til at Frelsesarmeen supplerer med mat de kjøper for penger de får i gave.