Tirsdag må alle 169 stortingsrepresentantene møte her for å stemme. Det tvinger koronautsatte representanter ut på reise.

Eldre stortingsrepresentanter med underliggende sykdommer har sluppet å møte i Stortinget under koronapandemien. KrFs krav om at bioteknologiloven skal behandles av full sal fører til at mange nå må ta turen til Stortinget tirsdag 26. mai.