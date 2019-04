– Gjengene opererer i hele byen og helst der det er mest penger å tjene på narkotikasalg, utpressing, hvitvasking. De kaller derfor markedene sine i mer velstående områder enn Groruddalen og Holmlia for «gullgruver». Det er altså ikke nødvendigvis der de har vokst opp eller bor at de begår kriminaliteten, sier stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap).

Den profilerte groruddølen mener dette viser at Frp ikke forstår hvordan gjengene opererer når det vil lage geografiske straffesoner.

Det var i Aftenposten mandag at Frp-nestleder Sylvi Listhaug la frem forslagene sine. Hun har ledet et partiinternt utvalg som skal legge frem ny politikk på området for Frps landsmøte til helgen.

– Vi er inspirert av at Danmark har innført dette. Det har bidratt til bedre forhold i belastede områder. Vi mener vi bør gjøre det samme her, sa Sylvi Listhaug.

Fakta: Dette foreslår Frp Et partiutvalg ledet av Sylvi Listhaug har lagt frem en rekke nye forslag, som skal behandles på Frps landsmøte. De foreslår blant annet soner med dobbel straffelengde, altså at lovbrudd begått i bestemte boligstrøk med dokumentert høy kriminalitet, skal gi strengere straff enn ellers. De vil i tillegg ha dobbel straffelengde for kriminalitet begått av gjengmedlemmer. Det skal gi firedobbel straff for gjengkriminalitet begått i de definerte straffesonene. De vil ha en hurtigdomstol for rask behandling av gjengkriminelle, og de vil ha flere plasser i ungdomsfengsel og lukkede barnevernsinstitusjoner. De vil også ha en nulltoleranse for utagerende oppførsel mot politiet, med høye bøter og fengselsstraff.

Jan Bøhler viser til at siste dag i Stortinget før påske stemte Frp sammen med regjeringspartiene ned alle Aps 14 forslag til tiltak mot kriminelle gjenger.

Forslagene gikk blant annet på forbud mot å delta i og rekruttere til kriminelle gjenger, endring av paragrafen som omfatter organisert kriminalitet så den gir gjengmedlemmer lenger straff, samt flere andre ting.

For strengere straff, men ...

– Jeg er for strengere straffer for gjengkriminelle. Det har Ap foreslått, men det skal gjelde for gjenger over hele byen, sier han.

Han mener dette viser at Frp ikke er opptatt av resultater.

– Det burde de være etter å ha sittet med passive «vurdere og se på»-justisministre siden 2013, mens gjeng- og ungdomskriminaliteten bare har økt, avslutter han.

Kaski: Dette er sykt

– Det er jo helt sykt at du skal få mindre straff for samme forbrytelse hvis du kommer fra Holmenkollen enn fra Holmlia. Det er ikke merkelig at Frp har 3 prosent i Oslo, sier stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV), med henvisning til en meningsmåling i Dagsavisen forrige måned.

Heiko Junge, NTB scanpix

Kaski, som selv har flyttet til Veitvet i Groruddalen, reagerer kraftig på Frp-forslagene.

Hun viser til at Stortinget tirsdag stemmer over 21 forslag fra henne og SV for å bedre levekårene i Oslo Sør og Groruddalen, blant annet for mer politi og trygghet.

– Listhaug og Frp har varslet at de stemmer mot, sier Kaski.

Det samme har de andre regjeringspartiene, dermed stemmes forslagene ned.

Lei av å være kulisse

– Nok en gang er det hyl og skrik fra Frp, men når vi som bor i Groruddalen ber om støtte til mer politi, bedre forhold og mindre fattigdom stemmer Frp mot, sier hun.

– Sist vi så noe til gjengen til Listhaug var da de var på en tåpelig buss-safari her oppe. Det er bare kutt og hets og ingen hjelp å få, mener Kaski også.

Hun legger til at folk i Groruddalen er lei av å være en slags kulisse for Frps PR-folk. Hun viser til at Frp bare har det i kjeften:

– De stemmer mot forslag om økt tilstedeværelse av politi og å bedre levekårene i disse områdene. Frp kommer heller ikke med egne forslag, sier hun.

Mener forslagene er grunnlovsstridige

– Dette Frp-forslaget bryter både mot Grunnloven og internasjonale forpliktelser gjennom menneskerettighetskonvensjonen, sier stortingsrepresentant Petter Eide (SV), som tidligere ledet Amnesty International i Norge.

Han viser til at det skal være likhet for loven og dermed like straffer for samme lovbrudd.

– Frp vet at de ikke får dette gjennom i Regjeringen eller Stortinget. Dermed er dette nok et forslag rettet mot visse innvandrermiljøer, sier han.