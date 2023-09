Bergens nye sjef anklages for løftebrudd: – Kan vi noen gang stole på henne igjen?

I skyggen av Erna Solbergs krise har det vært full politisk storm i hennes hjemby. Nå hagler kritikken mot Høyres Christine Meyer.

Christine Meyer (H) ble valgets vinner i Bergen. Nå sliter hun med å omsette seieren til reell makt. Vis mer

Publisert: 22.09.2023 18:39 Oppdatert: 22.09.2023 18:54

«Har vi sett et mer spektakulært løftebrudd i norsk politikk?»

Audun Lysbakken sparer ikke på kruttet i beskrivelsen av det som nå skjer i hans hjemby Bergen.

Fredag ettermiddag ble det klart hvilke partier som nå skal styre byen: Høyre vil nå danne byråd med Sp og Frp.

Veien dit har vært kronglete:

Jubelen brøt ut hos Høyre i Bergen da de første tallene kom valgkvelden. De blå var størst i byen, og nå skulle Arbeiderpartiet kastes ut av byrådslederens kontor.

Det var imidlertid noen åpenlyse skjær i sjøen. Det var på ingen måte åpenbart hvordan Høyre skulle stable sammen et flertall med andre partier.

Til det hadde velgerne satt sammen et for fragmentert og motsetningsfylt bystyre.

Trøsten var at det så enda verre ut for Ap.

Så tiltok problemene for valgvinneren.

Fintellingen de neste dagene flyttet på et par mandater og gjorde veien til makt enda mer kronglete for Høyre.

Listetopp Christine Meyer gikk imidlertid optimistisk til verket. Men professoren fra Norges Handelshøyskole fikk raskt problemer.

– Christine Meyer forhandler om et luftslott, sa Frp-topp Marte Monstad da hennes parti trakk seg fra sonderingene.

Snart var også Senterpartiet ute.

Tilbake satt Meyer med Venstre og KrF. De er Høyres nærmeste venner, men til sammen har de tre partiene kun 23 av 67 mandater i bystyret. Altså langt fra flertall.

5. september: Direkte på NRK gir Christine Meyer en klar garanti om at hun ikke vil åpne for omkamp om Bybanen. Den skal gå over Bryggen. Vis mer

– Total desperasjon, for å si det mildt

Meyers problem var dette: I valgkampen hadde hun gitt et klokkeklart løfte om ikke å åpne for en omkamp om at bybanen skal gå over Bryggen.

Saken har vært en politisk verkebyll i Vestlandets hovedstad de siste ti årene.

Høyre har egentlig kjempet for at bybanen til Åsane skal bygges med tunnel. Men i vår bestemte omsider et flertall i bystyret at den skal gå langs den berømte trebebyggelsen ved byens sjøkant.

For å skape ro var Meyer tydelig. Høyre skulle ikke åpne for omkamp. Bybanen skulle gå over Bryggen. Punktum.

Det holdt hun fast på også etter valget. «Der er vi helt kompromissløse», var budskapet.

Meyers problem er at en byrådsleder ikke må gå av før vedkommende har fått flertall mot seg i bystyret. Og foreløpig leder Aps Rune Bakervik byrådet.

Meyer innså at hun ikke ville få til et flertall for å felle Ap-lederen.

Det hele endte med at hun sendte en forespørsel til Bakervik hvor hun pent ba ham om å gå av. Det var ikke Ap-toppen interessert i.

– Det hele vitner om en total desperasjon, for å si det mildt. Jeg har aldri vært ute for noe så absurd før, noen gang, sa Bakervik til BA om samtalen med Meyer.

Omkampenes by

Dermed så Meyer ingen annen utvei enn å se mot en helt ny gjeng.

Inn kom også Pensjonistpartiet, Industri- og næringspartiet (INp) og Bergenslisten. Sistnevnte er siste tilskudd i byens allerede rike politiske flora. De har én fanesak: Bybanen skal ikke gå over Bryggen.

Det standpunktet deler de med Sp og Frp, som nå plutselig var tilbake i samtalene med Meyer.

Høyres klokkeklare valgløfte var kastet i bosset bossetBergensk for søppel.. Bybanen var igjen i spill.

«Kan me nokon gong stole på Christine Meyer igjen etter dette?» spurte BT-kommentator Gerd Tjeldflåt. Hun fortsatte: «Ho serverer løgn etter løgn.»

Heller ikke for Bakervik vanker det applaus. Ap har spilt kortene sine elendig, slår Tjeldflåt fast.

For etter valget sa Bakervik at han ville gå av. Han snudde imidlertid og innledet egne forhandlinger da han så at Meyers prosjekt gikk trått.

Tjeldflåt mener Ap er blitt lurt av både Senterpartiet og Bergenslisten.

«Byrådsleiar Bakervik bør gremmast. Dette er flaut», skriver hun.

Kritikerne mener at Meyer nå setter hele bybanen til Åsane i spill. Det er uklart hvor mye en tunnel vil koste. Flere er nå redd for at hele prosjektet skal ryke ut av Nasjonal transportplan og dermed mangle finansiering.

Da vil trolig også flere andre samferdselsprosjekter rundt Bergen gå med i dragsuget.

«Høyre ofrer bybanen for byrådsmakt, og gjør igjen Bergen til omkampenes by», fortsatte tidligere SV-leder Audun Lysbakken på X/Twitter.

Fredag ettermiddag ble det klart at Høyre vil danne byråd med Frp og Sp.

I bystyret skal de danne flertall sammen med INp og Bergenslisten.

Til BA innrømmer Meyer at det kanskje ikke var så lurt å bruke ordet garanti om nei til omkamp om bybanen.

– Høyre er et styringsparti og vil styre. Vi prøvde å komme frem til en avtale som ikke innebar omkamp om Bybanen, men slik den parlamentariske situasjonen er, var ikke det mulig, sier Meyer.

Så gjenstår det å se om omkampen i Bergen går til ekstraomganger.