Helhjertet omfavnelse av kjernekraft i Frp

Det var ikke en eneste motstemme eller kritisk innspill å høre da Fremskrittspartiets landsmøte lørdag diskuterte om Norge bør satse på kjernekraft.

Kjernekraft er et av hovedtemaene på Fremskrittspartiets landsmøte denne helgen.

29.04.2023 14:00

Søndag skal landsmøtet ta stilling til resolusjonen «Ja til kjernekraftsatsing i Norge». Alt peker i retning av at landsmøtet helhjertet vil støtte opp om den.

– Jeg skjønner at hele salen er for kjernekraftverk og energi fra den sektoren. Vi trenger ikke engang å stemme over resolusjonen, men vi får vel gjøre det for skams skyld, lød den lakoniske kommentaren da Per Manvik fra Frps fylkeslag i Vestfold og Telemark inntok talerstolen.

Stemningen har snudd

Fremskrittspartiet har tatt et tydelig skritt i retning å slutte opp om å bygge kjernekraftverk også i Norge, mener Leif Arne Moi Nilsen.

Han og Rogaland Frp fikk ikke med seg partiet på et slikt forslag i fjor. I stedet nøyde man seg med å gå inn for en uttalelse om å satse på forskning.

Men i løpet av det siste året har spørsmålet modnet, mener Nilsen. Han har drevet lobbyvirksomhet overfor fylkeslag som i utgangspunktet var mer skeptiske, men nå mener han stemningen har snudd i hele partiet.

Nilsen registrerer godt fornøyd at det ikke var noen motstemmer under debatten.

– Nei, det var en fryd!

Frp vil ta ledertrøyen

I Fremskrittspartiet gleder man seg også over utspillet fra Trond Mohn, milliardær og investor i Norsk Kjernekraft AS.

Til VG sier Mohn, som også er kjent som en sentral støttespiller for Arbeiderpartiet, at han er skuffet over eget parti.

– Selv gudene kjemper forgjeves mot dumhet, sier Mohn til avisen etter at Ap, Sp og SV denne uken stemte ned et forslag i Stortinget om å utrede kjernekraft i Norge frem mot 2050.

Fremskrittspartiet har lenge vært ganske alene om å støtte utredning av kjernekraft, men i løpet av det siste året har diskusjonen tatt seg opp i flere partier.

Spørsmålet om kjernekraft får stor tilslutning i Frp. Også partiledelsen har støttet opp om at man må utrede etablering av dette i Norge. Nestlederne Terje Søviknes t.v., Ketil Solvik-Olsen og partileder Sylvi Listhaug.

Ikke som Tsjornobyl

Det er viktig at Frp tar ledertrøya i debatten om kjernekraft, mener Simen Velle, leder i Fremskrittspartiets Ungdom. Han kaller kjernekraft en genial løsning.

– Debatten har alltid vært følelsesladet, men nå får vi et sobert perspektiv på saken. Det setter vi pris på, sier han.

Kjernekraft har investorer som venter, slik at man slipper offentlig subsidiering av utbygging, påpekte flere under debatten. Velle viser til at det er forsket mye på både håndtering av avfall og risiko.

Tsjernobyl-katastrofen i 1986 førte til lunken innstilling til atomkraft i Norge og en rekke andre land.

– Det eneste som mangler, er et tydelig «ja» fra norske politikere. Det kan komme fra oss i dag, sier han.

Også Frp-leder Sylvi Listhaug ønsker kjernekraftdebatten velkommen.

– Det er viktig å huske på at det ikke er snakk om noen gamle Tsjernobyl-kraftverk. Mange som vokste opp på 80-tallet husker det. Men det vi snakker om i dag, er moderne, mindre kraftverk. Det er noe helt annet, sier Listhaug til NTB.

Mener kjernekraft løser mange problemer

Mange delegater brukte taletid på landsmøtet for å fremme ulike argumenter for kjernekraft.

Det er et svar på klimakrisen.

Det er svar på høye strømpriser og vil sørge for nok energiforsyning. Det er særlig viktig for industrien.

Det er mulig å håndtere avfall på en trygg måte.

Det er lønnsomt fordi private kan bygge ut og statlige subsidier ikke er nødvendig.

Fornybare energikilder som sol- og vindenergi er ustabile. Innebærer naturinngrep.

Man gjør seg mindre av autoritære regimer som har store forekomster av olje, gass og kull. Flere kritiserte Tyskland, som stenger ned sine anlegg.

Kommuner snuser på kjernekraft

Det er også initiativ lokalt flere steder for å se nærmere på kjernekraft. 38 kommuner har tatt kontakt med Norsk Kjernekraft, og de inngikk fredag en avtale med Aure, Heim og Narvik om å utrede muligheten for å etablere kjernekraft, ifølge administrerende direktør Jonny Hesthammer.

– Kjernekraft er også lokalpolitikk, mener Lars Petter Solås fra Oslo Frp. Han tok til orde for at lokallag må presse på for å få spørsmålet opp også i kommunene.

Avtroppende nestleder Ketil Solvik-Olsen har tidligere utpekt seg som en av de mer skeptiske stemmene i partiet. Men også han støttet fullt opp om kjernekraft da han inntok talerstolen. Dette handler også om å demokratisere tilgang til energi, argumenterte han.

– Dette handler om mer enn strømpriser og energiforsyning i Norge, dette handler om den globale utfordringen som vi må løse, sier han.