Hun kan bli størst på rødgrønn side i Oslo. Om Raymond Johansen da får styre byrådet, vil hun ikke si noe om nå.

Hun er etterretnings-utdannet i Forsvaret og tidligere gamer. I høst kan Sunniva Holmås Eidsvoll og SV ende opp som største parti på venstresiden i Oslo.

Skolebyråd og Oslo SV-topp Sunniva Holmås Eidsvoll vil gjøre flere nye grep med Oslo-skolen dersom hun får styre videre. Her fra skolegården til Haugenstua skole på Stovner. Vis mer

Publisert: 04.09.2023 05:48

I Oslo er valgkampen thriller-jevn mellom rødgrønn og borgerlig blokk. Men internt blant de rødgrønne har styrkeforholdet endret seg mye på de åtte årene Ap, SV og MDG har styrt byen.

I 2015 fikk SV 5,4 prosent av stemmene og var minst i samarbeidet. Ap ruvet med en oppslutning på 32 prosent.

Nå ligger Ap i Oslo nede på 15–16 prosent i snitt på målingene og SV nærmer seg på flere målinger.

– Dere har gått til valg på å la Raymond Johansen fortsette som byrådsleder. Men vil du kreve den posisjonen selv, hvis SV blir størst i valget?

– Raymond er en veldig god byrådsleder. Vi setter ikke spørsmål om byrådsleder på dagsordenen nå. Men hvis SV blir større, da vil vi ha mer makt og innflytelse i byrådet. Så forhandler vi om de posisjonene etter valget, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

Fakta Bli bedre kjent med Sunniva Holmås Eidsvoll (39 år) Bydel: Grünerløkka Sivilstatus: Gift med Heikki Eidsvoll Holmås, to barn på 9 og 3 år. Innflytter eller innfødt: Fra Moelv i Hedmark. Utdanning: Befalskole med russisk språkkurs fra Forsvarets skole i etterretning og sikkerhet. Mastergrad i samfunnsøkonomi. Kjører du bil? Ja, fra bilkollektivet. I sommer leide vi en Tesla modell Y. Vis mer

Vil ha skoler med mindre press

Aftenposten har invitert toppkandidatene i de største Oslo-partiene til å ta oss med til et sted i byen som vil merke en forandring om de får styre etter valget.

Eidsvoll, som også er byrådets skolebyråd, har valgt seg Haugenstua skole i bydel Stovner.

Her vil hun fortelle om SVs skolepolitikk fremover. Hun ramser opp tre punkt:

Innføre leksefri skole fra 1. −4. klasse for å minske stress og press for de yngste elevene.

Ny inntaksmodell til videregående skole som legger mindre vekt på karakterer. Dette for å minske press og stress for elevene i 10. klasse.

Gi faste stillinger i kommunen til renholderne på Oslos skoler, slik at de ikke har jobben sin på anbud som i dag.

Sunniva Holmås Eidsvoll foran Haugenstua skole på Stovner. Etter at byrådet innførte gratis kjernetid i aktivitetsskolen/SFO gikk deltagelsen opp fra 50 prosent til 99 prosent på skolen. Hun frykter at andelen vil synke igjen hvis Høyre får makten og behovsprøver ordningen på nytt. Vis mer

– Hva er de tre viktigste sakene du går til valg på?

– En mer motiverende fellesskole. Nye grep i boligpolitikken så flere kan få muligheten til å kjøpe sin egen bolig. En skjerpet miljø- og klimapolitikk med massiv satsing på energieffektivisering og å bygge ut mer fornybar energi, som soleceller.

– Har du en politisk hjertesak?

– Jeg er veldig glad i å være ute i naturen, og jeg er veldig glad i dyr. Jeg drømmer om å ha hund. Så jeg vil si naturvern.

– Er det noen partier du absolutt ikke kan samarbeide med?

– Det er helt uaktuelt å ha noe forpliktende samarbeid med både Frp og Industri- og næringspartiet i Oslo.

– Hva irriterer deg mest i hverdagen i Oslo?

– Når det går tregt i trafikken. Eller hvis folk går sakte foran meg på fortauet, da blir jeg en sånn som bare må gå forbi.

– Hva er den største tabben du har gjort i politikken?

– Enten er jeg veldig god på å fortrenge eller så er jeg veldig risikoavers, for jeg kan faktisk ikke komme på noen store tabber. Men min store svakhet i politikken er at jeg blir så ekstremt nervøs før jeg skal i debatter eller holde innlegg. Jeg skjelver i beina og blir svett på ryggen.

– Hva er du mest stolt av å ha fått til?

– Det er gratis kjernetid på Aks for alle barn i hele byen. Det er den største velferdsreformen og barnereformen siden full barnehagedekning. Alle barna blir inkludert i fellesskapet. Og familien sparer 25.000 kroner i året pr. barn.

– Hvilken politisk motstander i Oslo vil du skryte av? På motsatt blokk!

– Hallstein Bjercke fra Venstre. Han har et veldig imponerende engasjement for elevmedvirkning og elevenes rettigheter, som jeg deler.

– Hva er ditt favorittutested/restaurant i Oslo?

– Det er to kafeer som ligger rett ved siden av hverandre i nærmiljøet mitt øverst på Grünerløkka. En som heter Sunt og Godt, som jeg tror har byens beste smoothie. Og Supreme Roastworks, som har veldig god kaffe.

Oslo Venstre-topp Hallstein Bjercke er Sunniva Holmås Eidsvolls politiske favorittmotstander. Vis mer

– Hvilket fotballag holder du med?

– Hjemme hos oss heier vi på Brann. Fordi min mann er fra Bergen, så flagger vi når det er Brann-kamp.

– Hobby?

– Det jeg får tid til nå er yoga og å gå i fjellet med familien. Men hadde jeg hatt mer tid, hadde jeg gamet. Da jeg gikk på videregående var jeg på LAN- LAN-LAN er en forkortelse for «local area network», og betyr at to eller flere spillere møtes for å spille dataspill sammen på et lokalt nettverk.partyet The Gathering i Vikingskipet hvert år.

– Hvilke spill spilte du?

– Transport Tycoon, Sim City og Monkey Island. Hvis jeg sniker meg unna familien i dag, spiller jeg Agricola på telefonen, og Zelda på Nintendo.

– Hvilke sang hadde du sunget for å oppsummere ditt politiske prosjekt?

«Kärleken vänter» av Kent. «Jeg lovar du betyder nånting. Brinn hjärtat brinn. Du vet du kan förändra allting. Visst känns det som att kjærleken vänter». siterer Eidsvoll smilende.

– Den handler om samhold, forandring, det som betyr noe her i livet.