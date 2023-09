Seks høydepunkter fra den store partilederdebatten

Fredag ble valgkampens siste partilederdebatt holdt i Stavanger. Toppenes siste mulighet til å snakke direkte til hundretusenvis av velgere hadde flere høydepunkter:

Frp-leder Sylvi Listhaug var ute med pekefingeren under fredagens avsluttende partilederdebatt i Stavanger. Vis mer

Publisert: 08.09.2023 21:47 Oppdatert: 08.09.2023 21:58

1. Sniffing av asfalt og eldre i egen urin

Det smalt allerede i den første bolken. Den handlet om samferdsel og utgangspunktet var gratis buss i Stavanger.

Støre forsvarte tiltaket. Men han ville ikke love gratis kollektivtransport i alle byer der Ap får makten.

Frp-leder Sylvi Listhaug svarte ved å vise til en forside i Stavanger Aftenblad.

– Det er eldre i kommunen her som ligger i sin egen urin og avføring, sa hun.

Å hjelpe dem er viktigere enn gratis buss, mente Listhaug.

Hun sa at det luktet asfalt over hele Norge med Frp i regjering.

– Hvis det lukter asfalt, så blir du litt surrete i hodet. Det kan virke som at Frp-ere er blitt det, svarte Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.

Hun ville prioritere ras- og skredsikring fremfor motorvei.

2. Duell om «flytende luftslott»

Jonas Gahr Støre og Marie Sneve Martinussen smalt sammen i duell om vindkraft. Vis mer

Jonas Gahr Støre (Ap) og Marie Sneve Martinussen (Rødt) møttes til en heftig duell om vindkraft, der Rødt sier nei.

– Vi må prioritere kraften til folk og foredling, ikke til å elektrifisere sokkelen. Det bare flytter på klimautslippene, sa Martiniussen.

Støre mente Rødts politikk ville føre til et samfunn som står stille eller går bakover.

– Fremover vil vi trenge mye kraft. Vi skal kutte mye utslipp og ha mer elektrifisering. Skal vi ha mulighet for nye næringer, så trenger vi mer kraft, sa Støre.

– Vi kan ta kontroll over kraften. Skal vi ha kryptofabrikker og datasenter for Tiktok? Rødt mener konsekvensene av naturødeleggelsene er for store, sa Martiniussen.

Hun kom så med kveldens kanskje hardeste språklige bilde, da hun fryktet for torsken i havet.

– Det er trykkluftbor i fødestuen til fiskeriene, sa hun om havvind.

3. Bomber og granater og drap på åpen gate

Sylvi Listhaug og Kjersti Bergstø smalt sammen i duell. Vis mer

Ikke overraskende smalt det godt da Sylvi Listhaug (Frp) og Kirsti Bergstø (SV) møttes til duell om innvandring og integrering.

Frp-lederen viste til at tidligere SV-leder Audun Lysbakken hadde kalt Sverige «et lys i Europa» under migrantkrisen i 2015.

– Nå er det bomber og granater og drap på åpne gater der. De tok imot mange flere enn de klarte å integrere, sa hun.

Hun sa at gjenger herjer i Oslo og at det er masseslagsmål.

Bergstø mente problemet i Sverige hadde vært Frp-politikk. Hun pekte på mindre penger til forstedene og sosialhjelp og en skole som ikke fungerer.

– Det har ført til mer segregering, mente hun.

Bergstø mente Frp alltid la skylden på flyktningene, men de forsvarte alltid skatteflyktningene til Sveits.

Aftenpostens kommentator Andreas Slettholm skjønte ikke hvorfor Bergstø snakket om Sveits.

– Det fremsto veldig rart i en innvandringsdebatt, skrev han.

4. – Det er bare tull og tøys det Jonas sier

Vis mer

Erna Solberg gikk til frontalangrep på Jonas Gahr Støre i bolken som handlet om lakseskatten - og hvorfor Ap og Sp nå vil bruke pengene på billigere barnehage.

– Det er bare tull og tøys det Jonas har sagt om lakseskatten, sa Erna Solberg.

Hun tenkte på at regjeringen kommuniserer at lakseskatten har vært en forutsetning for å sikre en makspris for barnehageplass til 2000 kroner.

– Han kunne like gjerne sagt at dette er penger han trenger til å reversere kommuner og fylker.

Solberg sa at lakseskatten og regjeringens andre skatteøkninger for næringslivet har stanset en rekke investeringer.

– Dette handler om omfordeling til dem ikke har en stemme i denne debatten. Jeg er stolt over det vi har fått til. Over at vi har stått sammen. Med Venstre, om et historisk forlik om lakseskatten, kontret Støre.

5. Bollestad og Tore Tang

Olaug Bollestad tok rollen som forsanger. Vis mer

Vi er blitt vant til at Camilla Herrem leder det norske håndballandslaget i gulljubel med Mods-klassikeren «Tore Tang». Det skjer hver gang det norske laget har vunnet et mesterskap.

Denne gangen var det KrF-leder Olaug Bollestad som tok ansvar som forsanger.

Hun ventet riktignok ikke til terningkastene var delt ut etter debatten.

Sammen med de andre partilederne sang hun med publikum i salen etter at lydsjekken var gjennomført.

6. Erna Solberg slapp grilling om ektemannens aksjekjøp

Erna Solberg slapp med skrekken. Hun ble ikke konfrontert med ektemannen Sindre Finnes’ aksjekjøp i blant andre laksegiganten Mowi og våpen- og teknologiselskapet Kongsberg Gruppen mens hun var statsminister. Vis mer

Høyre-lederen hadde nok forberedt seg på – nok en gang – å måtte kommentere ektemannen Sindre Finnes’ aksjekjøp mens hun var statsminister. Men det slapp hun.

Tidligere fredag sa Erna Solberg til NRK at hun ville be ektemannen om å lage en oversikt over hans aksjehandel i tiden mens hun var statsminister. Og at hun ville be ham om å offentliggjøre den når den er klar.

I den aller første partilederdebatten på NRK, i starten av valgkampen, kom hun ikke heldig ut da hun måtte svare for ektemannens lister over sosialdemokrater som han mente burde kastes ut av ulike styrer og selskaper, dersom Høyre kom i posisjon etter valget i 2013.

E24 avslørte nylig at blant de rundt 20 selskapene Finnes eide eller handlet aksjer i, var laksegiganten Mowi og våpen- og teknologiselskapet Kongsberg Gruppen.

Dommen fra Aftenposten-kommentator Andreas Slettholm:

– Det har vært en god debatt, selv om den siste bolken om arbeidskraftmangel ble litt sprikende.

Inntrykket er at NRK har hatt mye bedre styr på å la alle partiene komme til orde enn det TV2 har hatt. Debatten har heller ikke lidd av bedre fordeling.

De fem duellene har fungert bra, og sørget for også belyse litt smalere, men interessante temaer.

