Se, en superpopulær Ap-politiker!

STAVANGER (Aftenposten): På mirakuløst vis har Arbeiderpartiet reist seg i Stavanger. Der minner de velgerne om at det ikke er Jonas Gahr Støre som er på valg. Det er byens populære ordfører.

Frem til søndag klokken 15 skal Kari Nessa Nordtun gjøre alt hun kan for å overbevise velgere om at hun bør fortsette som ordfører. Vis mer

Publisert: 08.09.2023 17:18

– Du må ikke ta bilde av henne, du må ta selfie med henne!

Kari Nessa Nordtuns rådgiver dytter et par velgere verbalt bort til byens ordfører.

De legger bort beskjedenheten og stiller seg smilende ved damen som har styrt byen i fire år.

Det er liten tvil om hva Arbeiderpartiet ser på som sitt sterkeste kort i oljehovedstaden.

«Eg lige Kari», roper med store bokstaver fra valgboden. «Team Kari», står det på de røde T-skjortene.

«Vil du ha Kari som ordfører, stem Arbeiderpartiet», er et annet budskap.

Det ser ut til å funke.

– For oss har det vært viktig å få frem at det er et lokalvalg, sier Nordtun til Aftenposten.

Nordtun er en populær ordfører i Stavanger. Vis mer

Større i Stavanger enn i Norge

Velgerne må minnes om at høstens valg ikke handler om Støre. I Stavanger handler det om Kari Nessa Nordtun.

Norges fjerde største by så lenge helt tapt ut for Ap. Høyresiden ledet klart på målingene.

– En kommentator sa i vår at vi nesten bare kunne avlyse valget. Han sa det samme i 2019. Jeg sa at «I will prove him wrong again», ler Nordtun.

Fredag morgen publiserte NRK det de kalte en spektakulær måling.

Ap hadde gått frem 6,7 prosentpoeng siden juni. De var plutselig oppe på 32,2 prosent og var igjen byens største parti.

Hvilken kontrast til Ap nasjonalt, som vaker helt nederst på 20-tallet. Og dette er ingen Ap-bastion.

2019 var første gang siden krigen at Ap var større i Stavanger (25,3) enn de var nasjonalt (24,8).

Etter fire år med Nordtun som ordfører kan avstanden bli over 10 prosentpoeng.

– Jeg får tilbakemeldinger fra folk om at de opplever et rausere og varmere Stavanger. De opplever at vi ser folk og finner løsninger på deres behov, er Nordtuns forklaring på oppturen.

Hun peker på styrkede budsjetter til skolene, nye lærebøker til ungene (mindre nettbrett i skolen), flere stillinger i skolehelsetjenesten og en ny ordning med husassistenter på sykehjemmene.

Hun viser til at næringslivet også går godt, noe kommunen er helt avhengig av. De siste årene har det kommet 10.000 nye jobber i byen.

– Vi bruker pengene på innbyggerne, ikke på kutt i eiendomsskatten som høyresiden vil, sier Nordtun.

Gratis buss til alle

I sommer tok hun og samarbeidspartiene et omstridt grep. De innførte gratis kollektivtransport nærmest over natten.

Det sto ikke i partiprogrammet og var ikke utredet i særlig grad i administrasjonen.

– Noen vil si det høres ut som et skattefinansiert bidrag til Aps valgkamp?

– Jeg har lenge drømt om å få det til. Vi hadde et stort overskudd og brukte 200 millioner på noe som går rett i lommeboken til folk. Det er bra for innbyggerne, og det er bra for klima. Jeg håper det skal være der for alltid.

– Men dere vet ikke hvor mye det vil koste kommunen i året?

– Nei, men vi må ha høye ambisjoner.

Inn i sentralstyret

I vår ble Nordtun også valgt inn i det som ofte omtales som «Arbeiderpartiets mektige sentralstyre». Det er ikke til å legge skjul på at partiet sliter en rekke steder.

– Hva bør Ap havne på nasjonalt for at dere kan si dere fornøyde?

– Det er et lokalt valg, så det er først og fremst de lokale resultatene som teller, tenker jeg.

– Er det en del av suksessen her, at folk ikke tenker på Jonas, men de tenker på Kari når de stemmer?

– For Arbeiderpartiet har det vært viktig å vise at dette er et lokal valg og ikke et stortingsvalg. Valgresultatet får betydning for innbyggerne i Stavanger hver dag.

Det meste av Aps valgkampmateriell har byens populære ordfører som trekkplaster. Vis mer

Valgseier og seriegull?

Det er ikke bare valg folk i Stavanger er opptatt av. Tvert imot. I eliteserien er Viking likt med Bodø/Glimt på toppen av tabellen.

I sørvest snakker de nå om seriegull. Det har de ikke vunnet siden 1991.

Hvem var ordfører i byen da? Det var Tore Nordtun, far til dagens ordfører.

– Jeg sier ikke mer, ler Kari Nessa Nordtun.

Om det blir seriegull, er opp til Viking-spillerne. Om hun fortsetter med makten, kan størrelsen på andre partier avgjøre.

For på målingen hvor Ap fosser frem, så går alle partiene hun samarbeider (Rødt, SV, MDG, Sp og Folkets parti) tilbake fra valget sist.

Hvis det er fra vennene hun henter velgerne, er det ikke sikkert det hjelper å være en svært populær ordfører.

