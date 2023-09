Arbeiderpartiet taper 11 av de 15 største byene - Høyre suser frem

Etter et valgskred kan Høyre notere seg seier i 11 av de 15 største byene i landet.

Erna Solbergs Høyre blir ikke bare landets største parti, men størst i nesten alle de store byene. Vis mer

Publisert: 12.09.2023 10:42

For første gang siden 1924 er Høyre landets største parti med en oppslutning på 25,9 prosent.

De har gjort rent bord i flere av de største byene, men også hvis vi ser på de femten største kommunene, har Høyre vunnet viktige seire:

Den blå vinden har gjort Høyre til det største partiet i 11 av disse kommunene. Mens Arbeiderpartiet (Ap) beholder førsteplassen i bare tre av dem.

I ti byer har Høyre, Frp, Venstre og KrF nå flertall.

I fire byer trenger de borgerlige støtte fra andre partier for å få flertall. Får de det, vil kun én av de 15 største byene styres av Arbeiderpartiet.

Mandagens valg var et stort nederlag for Ap-leder Jonas Gahr Støre. Vis mer

Harde forhandlinger

I flere byer er det nå en uavklart politisk situasjon. I Bergen, Trondheim, Lillestrøm og Fredrikstad har ingen av blokkene flertall.

Her og andre steder vil det pågå harde forhandlinger for å få dette. Det kan by på noen interessante og overraskende konstellasjoner.

Tromsø er den eneste store byen der det ligger an til mulig fortsatt rød-grønt styre.

Klarer høyresiden å sikre seg flertall sammen med politiske partnere, ligger det an til maktskifte i 11 av 15 av de store kommunene.

Her har Høyre tatt over

I flere byer har høyre overtatt som største parti:

I Trondheim gikk Arbeiderpartiet tilbake med 0,8 prosentpoeng fra 25 prosent i 2019. Samtidig fikk Høyre 29,2 prosent i år, og blir dermed byens største parti.

Etter uro om kommunesammenslåing, mister Ap grepet om Kristiansand og Høyre blir størst med 29,3 prosent.

Også i Drammen glipper tronen for Ap. Der går de ned med 4,2 prosentpoeng fra 26,2 i 2019, mens Høyre lander solide 30,2 prosent.

I Ap-bastionen Lillestrøm gjør Ap sitt dårligste valg siden krigen. Høyre blir det største partiet i kommunen, men blir det med lavere oppslutning enn Ap hadde i 2019. De får 28,3 prosent mot Aps 29,9 i 2019.

Kun 27 stemmer skiller Høyre og Arbeiderpartiet i Fredrikstad . Fremdeles holder Ap tittelen som størst, men med veldig små marginer.

I Sandnes er Aps tilbakegang på sjokkerende 9,3 prosentpoeng. Dermed blir Høyre størst med 24,4 prosent.

Fremskrittspartiet fleier Ap av banen i Ålesund og tar førsteplassen med 25,9 prosent.

Her kan det bli skifte

Hele 11 byer kan oppleve maktskifte i løpet av de neste ukene og månedene. Ingen av dem er fra borgerlig til rød-grønt styre.

Tvert imot kan venstresiden miste makten i alle disse kommunene:

Oslo : Ap-byrådet går på en smell og mangler sammen med Rødt tre mandater for å ha flertall. Dermed er det duket for maktskifte og spennende : Ap-byrådet går på en smell og mangler sammen med Rødt tre mandater for å ha flertall. Dermed er det duket for maktskifte og spennende forhandlinger mellom partiene på borgerlig side i hovedstaden.

Bergen: Storbyen med de store småpartiene. Hverken borgerlig eller rødgrønn blokk har flertall, og vil bli avhengig av de mindre partiene i sentrum for å danne flertall.

Trondheim: Her er Ap avhengig av å få med seg Senterpartiet for å få flertall. Borgerlig side må få med seg Pensjonistpartiet og INp for å få flertall.

Stavanger: Høyre, Frp, Venstre, KrF og Pensjonistpartiet har sammen 34 mandater, som er det som trengs for å ha flertall.

Ap-ordfører Kari Nessa Nordtun leder Ap til sin beste oppslutning i byen på mange år. Det er likevel ikke nok til å beholde makten. Vis mer

Kristiansand : Her har Høyre flertall sammen med KrF og Frp, og trenger dermed ikke andre samarbeidspartnere.

Drammen: Drammen har vekslet mellom Ap- og Høyreordførere gjennom tidene og nå er det igjen mulig med borgerlig styre i elvebyen. Får Høyre med seg Venstre, kan de, Frp og KrF få flertall.

Lillestrøm: I 100 år har Ap : I 100 år har Ap hatt makten i Lillestrøm , men dette kan være slutt nå. Fortsatt kan mye skje, men dersom Høyre får med seg Frp, KrF, Venstre og ett av de mindre partiene, ligger det an til at Lillestrøm får sin første Høyre-ordfører.