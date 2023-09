Høyre-jubel i storbyene. Nå kan by etter by ryke for Ap.

Ap har styrt de største byene. Nå kan Støres mareritt bli sanndrømt.

Jubelen sto i taket under Høyres valgvake i Trondheim mandag kveld. Vis mer

Publisert: 11.09.2023 22:16 Oppdatert: 12.09.2023 00:50

Ikke siden andre verdenskrig har Arbeiderpartiet gjort et dårligere valg i storbyene Oslo, Bergen og Trondheim. Det viser de foreløpige stemmetallene klokken 21. Disse tallene er i hovedsak basert på forhåndsstemmene.

Flere steder kan Ap-styrte kommuner bli erstattet av ulike konstellasjoner anført av Høyre.

Men meningsmålingsekspert Johan Giertsen mener det er for tidlig å utrope vinnere i storbyene. Til det er for få stemmer talt opp i blant annet Oslo og Bergen.

Men han har lagt merke til at Høyre har gjort det sterkt i mange mellomstore byer, som Sarpsborg, Haugesund og Bodø.

– Det er en viktig årsak til at Høyre er blitt største parti, sier Giertsen.

Her er den foreløpige oversikten, storby for storby:

Oslo: Mot nederlag for de rødgrønne

I åtte år har byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ledet et rødgrønt samarbeid i Oslo rådhus. Nå er det sannsynlig med et maktskifte. Høyrevinden har blåst inn over Oslofjorden og kan sikre Eirik Lae Solberg (H) vervet som byrådsleder i hovedstaden. Partifellen Anne Lindboe ligger dermed godt an til å overta ordførerkjedet.

Et flertall i bystyret krever 30 mandater. Foreløpige tall tyder på at Høyre kan komme seg over grensen ved å danne en koalisjon med Venstre og Frp.

– Det gikk. Nå tar vi over, sier Venstres gruppleder i Oslo, Hallstein Bjercke, fra scenen på Venstres valgvake mandag kveld.

Bergen: Kanskje blir det enda en omkamp om bybanen

Høyres byrådslederkandidat Christine Meyer og ordførerkandidat Marit Warncke. Vis mer

Politisk kaos har i en årrekke preget Norges neste største by. Byrådet måtte gå av i oktober i fjor etter flere avsløringer om svikt i byens barnevern. Det siste året har Rune Bakervik (Ap) ledet et byråd i koalisjon med Venstre.

Etter 12 år med Ap i førersetet kan det nå være duket for et maktskifte i byen mellom de syv fjell. I Bergen dannet partiene R, SV, Ap, V, KrF og MDG flertall i 2019. Valgresultatet gir ikke et nytt flertall for denne koalisjonen.

Høyre og Frp har begge gjort et kraftig byks siden forrige valg. Kanskje vil de fri til Venstre og KrF for å danne byråd. Christine Meyer (H) blir i så fall trolig byrådsleder, mens partifellen Marit Warncke ligger an til å bli ordfører.

Uansett blir storpartiene avhengige av noen av de nyere småpartiene for å få flertall. Industri- og næringspartiet (INp) får tre mandater, mens Bergenslisten (B) får fire. Hvis Høyre får med seg ett av dem, har de sikret flertall.

Frp, Bergenslisten og INp ønsker ikke at bybanen i Bergen skal gå over Bryggen. Dette ble vedtatt i byrådet i mai, men valgresultatet kan gi vind i seilene for dem som ønsker en omkamp.

Stavanger: Gratis bussbilletter var kanskje ikke nok

Høyres valgvake på Fiskepiren i Stavanger. Sissel Knutsen Hegdal (H) og Høyre jubler for de første tallene klokken 21. Vis mer

Den svært populære ordføreren Kari Nessa Nordtun (Ap) kan ha bidratt til å gjøre Stavanger til en by som går mot den nasjonale strømmen: Ap gjorde et langt bedre valg enn i 2019. Resultatet er på 32,2 prosent er det beste siden 1993. Vedtaket om gratis kollektivtransport kan også ha bidratt til oppturen.

Likevel er det ikke sikkert at det gode Ap-resultatet forhindrer et lokalt maktskifte også her. Høyre har nemlig gjort et enda bedre valg og er nå nesten jevnstort med Ap. Byens neste ordfører kan fort bli Sissel Knutsen Hegdal (H).

For å få et flertall i Stavanger, må man ha 34 mandater. Høyre kan sikre seg dette flertallet dersom de samarbeider med Venstre, Frp, INP og KrF.

Hvis Nordtun skal beholde makten, må hun klare å lokke Venstre og KrF over på sin side av den politiske midtgangen.

Trondheim: Senterpartiet på vippen

Fra Høyres valgvake på Søstrene Karlsen, Solsiden. Ordførerkandidat Kent Ranum m.fl. Her er Kent i passiar med Marvin Wiseth. Vis mer

Én ting var sikkert før mandagens kommunevalg i Trondheim: Etter 20 år ved makten skulle Rita Ottervik (Ap) gi fra seg ordførerkjedet. Men blir det til partifellen Emil Raaen?

I så fall måtte Ap, SV, MDG og Sp komme seg over grensen på 34 mandater.

Det klarte de ikke. Skal de få flertall, må de ha med Rødt.

Ap har med 24,2 prosent gjort sitt dårligste valg i Trondheim siden andre verdenskrig.

Men på borgerlig side er det heller ingen åpenbar koalisjon som kan sikre flertall. Høyres ordførerkandidat Kent Ranum har drevet en vellykket valgkamp fra bobilen sin og kan juble over et svært godt resultat. Skal han sikre seg nok mandater til et flertall, må han trolig danne en svært bred koalisjon med samtlige partier bortsett fra Ap, SV, MDG og Rødt.

Senterpartiet er jokeren i Trondheim. Partiet nekter å samarbeide med Rødt, og de kan velge å samarbeide med Høyre i stedet for Ap. I så fall kan dette være vippestemmen som avgjør hvem som skal styre byen fremover.

Varaordfører Tomas Hallem (Sp) sier til Adresseavisen at han er åpen for et samarbeid med Høyre, forutsatt at Senterpartiet får fylkesordførereren i et borgerlig samarbeid.

- Blir det flertall for en høyre/sentrum-løsning er vi interesserte i å møte Høyre i samtaler utover natten, sier Hallem.

Kristiansand: Bernander-jubel sikrer trolig maktskifte

Høyres ordførerkandidat i Kristiansand, Mathias Bernander (t.h.) har gjort et svært godt valg. Her sammen med partifelle Eirik Lae Solberg, som kan overta som byrådsleder i Oslo. Vis mer

En av de siste målingene før valget viste at Ap lå helt nede på 10-tallet. Arbeiderpartiet har falt som en stein i kommunen etter den opprivende striden om mulige reversering av kommunesammenslåingen av Kristiansand, Søgne og Songdalen.

Foreløpige tall tyder på at det ikke gikk fullt så ille som den siste skrekkmålingen, men valgsmellen er likevel betydelig.

Kenneth Mørk (Ap) hadde håpet å overta som ordfører etter partifellen Jan Oddvar Skisland, som har styrt byen gjennom noen turbulente år.

I stedet kan Mathias Bernander (H) ende opp i den gjeve posisjonen. Foreløpige tall gir Høyre et resultat på godt over 30 prosent. Hvis Bernander danner en koalisjon med KrF og Frp, ligger han an til å sikre seg mer enn de 29 mandatene han trenger for å sikre et flertall.

Tromsø: Mulig lyspunkt i mørket for Ap

De siste målingene før valget tydet på at Ap gjør det langt bedre i Tromsø enn i de andre storbyene. Her er partiet fortsatt det største i landet.

TV2s prognose på valgkvelden bekrefter de gode målingene og gir Ap over 25 prosent av stemmene i Tromsø. Den foreløpige opptellingen vitner om det samme.

Det kan gi fire nye år for ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap).