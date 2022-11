Støre om alliert styrkedemonstrasjon i Oslo: – Signal om at vi passer på i norsk farvann

At britenes flaggskip seiler med allierte i norsk farvann, er et viktig signal om at vi holder orden på sokkelen, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre.

Det britiske hangarskipet HMS Queen Elizabeth kan frakte opptil 36 av Nato-landenes nyeste stolthet, jagerflyet F35, som dannet kulissen for pressetreffet til statsminister Jonas Gahr Støre om bord.

NTB

32 minutter siden

Saken oppdateres

– Vi har nesten 90 installasjoner på sokkelen og mange tusen kilometer med rørledning på havbunnen. At våre allierte seiler med oss, er et signal til andre om at her passer vi på og holder orden, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB om bord på et av verdens største hangarskip, britiske HMS Queen Elizabeth, mandag kveld.

Skipet ligger til kai i Oslo og skal være vertskap for militære og politiske møter tirsdag og onsdag.

Mandag fikk statsministeren og andre norske politikere en omvisning på skipet til det Støre omtaler som «Norges viktigste allierte til havs».

– For Norge er dette av stor betydning. Vi er en sjønasjon, vi har store verdier til havs, ligger strategisk plassert og skal sikre stabilitet og orden i våre områder. Det gjør vi i nært samarbeid med Storbritannia og USA, sa Støre.

Queen Elizabeth er det største hangarskipet som noensinne er bygget for den britiske marinen. Det er 284 meter langt og 73 meter bredt.

Det over 284 meter lange krigsskipet ruver godt ved kaien i Oslo sentrum.