Oslo Ap vil ikke ta stilling til nestlederkampen i partiet

I et møte tirsdag kveld skal Oslo Arbeiderparti ha bestemt seg. De vil ikke kaste seg inn i diskusjonen om hvem som skal bli ny nestleder.

Ifølge flere medier er Hadia Tajik og Tonje Brenna ønsket inn i partiledelsen. Men Oslo Ap tar ikke stilling til hvem som bør inn før landsmøtet.

07.03.2023 20:14 Oppdatert 07.03.2023 20:41

«Oslo Arbeiderparti ønsker endringer i partiledelsen og sentralstyret i likhet med flere andre fylkespartier. Valgkomiteen har et stort ansvar foran seg i en krevende tid for partiet.»

Slik lyder Oslo Aps vedtak før partiets landsmøte i mai.

Det opplyser en kilde i partiet til Aftenposten. Det samme skriver partisekretær i Oslo Ap Øyvind Slåke til både VG og NRK.

Vedtaket sier ingenting om hvem de vil ha ut eller inn av ledelsen. Det eneste som er sikkert er at de ønsker at statsminister og partileder Jonas Gahr Støre fortsetter.

Og flere i Oslo Ap skal håpe på et comeback fra en tidligere nestleder: Hadia Tajik. De vil også ha inn kunnskapsminister Tonje Brenna.

Flere i partiet ønsker Tajik

Dagens Næringsliv skrev allerede i forrige uke at Oslo Ap ønsker å skifte ut alle i ledelsen utenom partilederen. Det gikk de inn for etter et møte forrige uke.

Tirsdag sa bystyrerepresentant Jon Reidar Øyan til VG at han ønsker nestleder Hadia Tajik og kunnskapsminister Tonje Brenna inn i partiledelsen.

Det betyr i så fall at nestleder Bjørn Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng ryker ut.

Øyan er også leder for forumet Homonettverket i partiet. Han sier til avisen at han snakker på vegne av dem.

Tirsdag meldte TV 2 at også Arbeiderpartiets styre i Hamar vil be valgkomiteen om å finne en ny partisekretær. De skal ha ønsket tidligere nestleder Helga Pedersen inn. Hun sier til VG at hun er total ukjent med det forslaget.